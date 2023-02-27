Участниками туристического форума на Камчатке стали 797 человек из 20 регионов

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Как сообщает vostokmedia.com, организатором форума стало правительство Камчатского края при содействии Аппарата полномочного представителя президента России в ДФО, Минвостокразвития России, Минэкономразвития России и Фонда Росконгресс. Информационным партнером выступил медиахолдинг 1MI.
На форуме работали 24 площадки, на которых выступили более 100 экспертов в сфере туризма, представителей органов власти разного уровня, предпринимателей и общественников. Участники обсудили развитие промышленного, событийного, экспедиционного, научно-популярного, оздоровительного, делового и гастрономического видов туризма. Также были затронуты темы подготовки кадров для индустрии гостеприимства.
По словам замглавы Минвостокразвития России Павла Волкова, интерес инвесторов к туристическому бизнесу на Камчатке существует. Он выразил надежду, что прошедшие на форуме обсуждения будут реализованы на практике.
В ходе мероприятия также состоялось подписание нескольких соглашений по развитию промышленного туризма на Камчатке и формированию туристской привлекательности региона. Помимо этого, руководство городов Петропавловска-Камчатского и Норильска договорилось об обмене новыми технологиями и совместном развитии перспективных проектов.
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил подготовить документ о результатах форума. В нем будут представлены и аналитические материалы, которые помогут при реализации различных программ.