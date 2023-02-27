Участниками туристического форума на Камчатке стали 797 человек из 20 регионов

На форуме работали 24 площадки, на которых выступили более 100 экспертов в сфере туризма, представителей органов власти разного уровня, предпринимателей и общественников. Участники обсудили развитие промышленного, событийного, экспедиционного, научно-популярного, оздоровительного, делового и гастрономического видов туризма. Также были затронуты темы подготовки кадров для индустрии гостеприимства.