Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?

По данным портала flightradar24, Боинг 737 авиакомпании Utair совершил более 10 кругов. Воздушное судно заметили над населенными пунктами Луговое и Кулаково. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе аэропорта «Рощино», кружение не связано с нештатными ситуациями. Самолет выполнял тренировочный рейс.