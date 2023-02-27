Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:16
Updated Сегодня, 08:16
По данным портала flightradar24, Боинг 737 авиакомпании Utair совершил более 10 кругов. Воздушное судно заметили над населенными пунктами Луговое и Кулаково. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе аэропорта «Рощино», кружение не связано с нештатными ситуациями. Самолет выполнял тренировочный рейс.
«Все в порядке. Авиакомпания выполняла тренировочный полет. Никаких сообщений о задержке или отмене рейсов в аэропорт не поступало», — отметили в воздушной гавани.