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Published Сегодня, 08:16

Modified Сегодня, 08:16

Updated Сегодня, 08:16

Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?

27 февраля 2023, 08:16
Фото: 1MI

Тюменцы заметили кружащий в небе самолет

Жители Тюмени заметили в небе над городом кружащий самолет. «Наш город» выяснил, с чем связана ситуация.

По данным портала flightradar24, Боинг 737 авиакомпании Utair совершил более 10 кругов. Воздушное судно заметили над населенными пунктами Луговое и Кулаково. Как сообщили «Нашему городу» в пресс-службе аэропорта «Рощино», кружение не связано с нештатными ситуациями. Самолет выполнял тренировочный рейс.

«Все в порядке. Авиакомпания выполняла тренировочный полет. Никаких сообщений о задержке или отмене рейсов в аэропорт не поступало», — отметили в воздушной гавани.
Фото: flightradar24
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#Вера Романескул#Общество#Самолет#Новости#Тюменская область
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