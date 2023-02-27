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Published Сегодня, 17:33

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Updated Сегодня, 17:33

Тюменцы сообщают об очередях в поликлинике №5

27 февраля 2023, 17:33
Фото: 1MI

В поликлинике №5 Тюмени на приём в одно время записывают до 4 человек

Тюменцы вновь сообщают об очередях в местных лечебных учреждениях. В поликлинике №5 на приём в одно время записывают до 4 человек (детское отделение). По данным подписчика «ЧС Тюмень», приходится сидеть в очереди почти 1,5 часа.
«На вопрос, почему на одно время записывают несколько человек внятно ответить никто не может», - сообщает подписчик пабликка «ЧС Тюмень».

Ситуацию прокомментировали представители депздрава Тюменской области.

«Приносим извинения за доставленные неудобства. В данный момент врач-педиатр на замену найден. Также необходимо отметить, что наибольшая обращаемость пациентов отмечается по понедельникам и пятницам», - сообщили представители пресс-службы департамента здравоохранения региона в ВК.

Ранее «Наш город» сообщал, что в рейтинге медучреждений за 2021 год поликлиника №5 вошла в ТОП-10.

Опубликован рейтинг лучших поликлиник города Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Погода#Жалобы#Больницы#Очереди
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