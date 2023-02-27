Тюменцы сообщают об очередях в поликлинике №5

Posted Сегодня, 17:33
Published Сегодня, 17:33
Modified Сегодня, 17:33
Updated Сегодня, 17:33
«На вопрос, почему на одно время записывают несколько человек внятно ответить никто не может», - сообщает подписчик пабликка «ЧС Тюмень».
Ситуацию прокомментировали представители депздрава Тюменской области.
«Приносим извинения за доставленные неудобства. В данный момент врач-педиатр на замену найден. Также необходимо отметить, что наибольшая обращаемость пациентов отмечается по понедельникам и пятницам», - сообщили представители пресс-службы департамента здравоохранения региона в ВК.
Ранее «Наш город» сообщал, что в рейтинге медучреждений за 2021 год поликлиника №5 вошла в ТОП-10.