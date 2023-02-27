Тюменцы сообщают об очередях в поликлинике №5

В поликлинике №5 Тюмени на приём в одно время записывают до 4 человек

Тюменцы вновь сообщают об очередях в местных лечебных учреждениях. В поликлинике №5 на приём в одно время записывают до 4 человек (детское отделение). По данным подписчика «ЧС Тюмень», приходится сидеть в очереди почти 1,5 часа.