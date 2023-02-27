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Published Сегодня, 06:06

Modified Сегодня, 06:16

Updated Сегодня, 06:16

Тюменцам рассказали о вероятности досрочных каникул и дистанта

27 февраля 2023, 06:06
Фото: 1MI

Тюменских школьников не планируют отправлять на досрочные каникулы из-за ОРВИ

Тюменские власти рассказали, при каких условиях школьников могут отправить на досрочные каникулы и карантин. По данным департамента образования Тюменской области, решение о приостановлении учебного процесса, будет принято только в том случае, если заболеваемость учащихся в классе превысит 20%.
Сюжет
Тюмень
«Департаментом образования администрации Тюмени ведется ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. В настоящее время основания для досрочного роспуска на каникулы или их продлении отсутствуют», — пояснили «Нашему Городу» в ведомстве.

Там же добавили, что в соответствии с утвержденным графиком, тюменские школьники отправятся на весенние каникулы с 18 марта. Они продлятся до 26 марта включительно.

Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году у тюменцев будет 26 нерабочих праздничных дней. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Ближайший дополнительный выходной день ждет жителей региона на следующей неделе, 8 марта.

Как россияне будут отдыхать в 2023 году?
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Каникулы#Школы#Тюменская область
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