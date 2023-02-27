Тюменцам рассказали о вероятности досрочных каникул и дистанта

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
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«Департаментом образования администрации Тюмени ведется ежедневный мониторинг заболеваемости обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. В настоящее время основания для досрочного роспуска на каникулы или их продлении отсутствуют», — пояснили «Нашему Городу» в ведомстве.
Там же добавили, что в соответствии с утвержденным графиком, тюменские школьники отправятся на весенние каникулы с 18 марта. Они продлятся до 26 марта включительно.
Ранее «Наш Город» писал, что в 2023 году у тюменцев будет 26 нерабочих праздничных дней. Всего в следующем году россияне будут отдыхать 118 дней. Ближайший дополнительный выходной день ждет жителей региона на следующей неделе, 8 марта.