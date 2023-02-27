Тюменцам рассказали о вероятности досрочных каникул и дистанта

Тюменских школьников не планируют отправлять на досрочные каникулы из-за ОРВИ

Тюменские власти рассказали, при каких условиях школьников могут отправить на досрочные каникулы и карантин. По данным департамента образования Тюменской области, решение о приостановлении учебного процесса, будет принято только в том случае, если заболеваемость учащихся в классе превысит 20%.

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