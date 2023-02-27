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Posted Сегодня, 12:30

Published Сегодня, 12:30

Modified Сегодня, 12:30

Updated Сегодня, 12:30

Тюменцам рассказали о новой волне коронавируса

27 февраля 2023, 12:30
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали о вероятности новой волны коронавируса

В управлении Роспотребанадзора по Тюменской области рассказали о вероятности возникновения новой волны коронавируса в регионе. По данным ведомства, информация о прогнозируемом резком росте заболеваемости отсутствует.

Так, несмотря на то, что последние полтора месяца заболеваемость COVID-19 росла, на восьмой неделе (с 20 по 26 февраля) число заражений пошло на спад (на 5,2%). Медучреждения области на данный момент работают с соблюдением масочного и дезинфекционного режима при запрете помещений. Такое решение было принято санитарно-эпидемической комиссией. Также в регионе в целом реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику распространения вируса.

«Прогнозированием эпидемиологической ситуации занимаются научно-исследовательские организации Роспотребнадзора. В управлении отсутствует информация о возможной волне COVID-19 в текущем году», — отметили в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал, что в регионе продлили действие режима повышенной готовности, введенного из-за распространения коронавируса.

Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
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#Вера Романескул#Коронавирус#Здоровье#Медицина#Новости#Тюменская область#Общество#Ковид#COVID-19
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