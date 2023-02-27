Тюменцам рассказали о новой волне коронавируса

Так, несмотря на то, что последние полтора месяца заболеваемость COVID-19 росла, на восьмой неделе (с 20 по 26 февраля) число заражений пошло на спад (на 5,2%). Медучреждения области на данный момент работают с соблюдением масочного и дезинфекционного режима при запрете помещений. Такое решение было принято санитарно-эпидемической комиссией. Также в регионе в целом реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику распространения вируса.