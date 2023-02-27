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Published Сегодня, 03:46

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины

27 февраля 2023, 03:46
Фото: Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области

Президент Украины внес тюменского омбудсмена Степанова в санкционный список

Уполномоченный по правам ребенка Тюменской области Андрей Степанов попал под санкции Украины. Соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента Украины.
Сюжет
Тюмень

Помимо тюменского омбудсмена в санкционном списке, относительно которых введен запрет на въезд в страну в течение 50 лет, блокировка активов и запрет вывода капитала за пределы страны значатся уполномоченные по правам ребенка и других российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.

Также президентом Зеленским введены санкции против семи российский организаций — «Народного фронта», благотворительного фонда «Гольфстрим», Российского Красного Креста, «Русской гуманитарной миссии», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», АНО «Дом для мамы», ООО «Никея».

Также санкции введены против компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, и российских спортсменов — олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пловца Александра Попова и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.

«Сегодня у нас есть новые решения нашего государства о санкциях против тех, кто вовлечен или помогает России вести войну и разрушать жизни людей. Я подписал три указа по выполнению решений СНБО. Против тех россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против тех представителей российского спортивного сектора, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает поддерживать наемнические структуры в России для войны против Украины и всех свободных людей», — сообщил Владимир Зеленский.

Ранее «Наш Город» писал, что Австралия включила губернатора Тюменской области в свой санкционный список.

 

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Уполномоченный по правам ребенка#Запреты#Тюмень#Тюменская область
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