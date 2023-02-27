Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины

Posted Сегодня, 03:46
Published Сегодня, 03:46
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Помимо тюменского омбудсмена в санкционном списке, относительно которых введен запрет на въезд в страну в течение 50 лет, блокировка активов и запрет вывода капитала за пределы страны значатся уполномоченные по правам ребенка и других российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.
Также президентом Зеленским введены санкции против семи российский организаций — «Народного фронта», благотворительного фонда «Гольфстрим», Российского Красного Креста, «Русской гуманитарной миссии», «Всероссийского студенческого корпуса спасателей», АНО «Дом для мамы», ООО «Никея».
Также санкции введены против компаний, связанных с российским бизнесменом Евгением Пригожиным, и российских спортсменов — олимпийской чемпионки по легкой атлетике Елены Исинбаевой, президента Федерации тенниса России Шамиля Тарпищева, пловца Александра Попова и почетного президента Олимпийского комитета России Виталия Смирнова.
«Сегодня у нас есть новые решения нашего государства о санкциях против тех, кто вовлечен или помогает России вести войну и разрушать жизни людей. Я подписал три указа по выполнению решений СНБО. Против тех россиян, которые причастны к похищению украинских детей. Против тех представителей российского спортивного сектора, которые пытаются поставить спорт на службу агрессии. И против тех, кто помогает поддерживать наемнические структуры в России для войны против Украины и всех свободных людей», — сообщил Владимир Зеленский.
Ранее «Наш Город» писал, что Австралия включила губернатора Тюменской области в свой санкционный список.