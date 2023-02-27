Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины

Помимо тюменского омбудсмена в санкционном списке, относительно которых введен запрет на въезд в страну в течение 50 лет, блокировка активов и запрет вывода капитала за пределы страны значатся уполномоченные по правам ребенка и других российских регионов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.