Тюменских наркокурьеров осудили за развозку овощей

В феврале прошлого года полицейские задержали злоумышленников, у которых изъяли около 70 граммов наркотических веществ. Обвиняемым было назначено отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима более 7 лет. В настоящее время пока приговор не вступил в законную силу.