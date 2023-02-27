Тюменских наркокурьеров осудили за развозку овощей

Posted Сегодня, 18:11
Published Сегодня, 18:11
Modified Сегодня, 18:31
Updated Сегодня, 18:31
По факту было установлено, что в конце позапрошлого года мужчины в результате договорённостей с неустановленными личностями стали курьерами-закладчиками. Запрещённые вещества они прятали в клубнях картофеля и развозили такие продукты по Тюмени.
В феврале прошлого года полицейские задержали злоумышленников, у которых изъяли около 70 граммов наркотических веществ. Обвиняемым было назначено отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима более 7 лет. В настоящее время пока приговор не вступил в законную силу.
Ранее «Наш город» писал, что в тюменские суды поступили сообщения о лжеминировании.