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Posted Сегодня, 18:11

Published Сегодня, 18:11

Modified Сегодня, 18:31

Updated Сегодня, 18:31

Тюменских наркокурьеров осудили за развозку овощей

27 февраля 2023, 18:11
Фото: 1MI

Тюменские курьеры прятали наркотики в клубнях картофеля

Двух 36-летних тюменцев осудили за сбыт наркотиков, сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры.
Сюжет
Суд

По факту было установлено, что в конце позапрошлого года мужчины в результате договорённостей с неустановленными личностями стали курьерами-закладчиками. Запрещённые вещества они прятали в клубнях картофеля и развозили такие продукты по Тюмени.

В феврале прошлого года полицейские задержали злоумышленников, у которых изъяли около 70 граммов наркотических веществ. Обвиняемым было назначено отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима более 7 лет. В настоящее время пока приговор не вступил в законную силу.

Ранее «Наш город» писал, что в тюменские суды поступили сообщения о лжеминировании. 

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#Елена Чебоксарова#Суд#Наркотики#Производство наркотиков#Наркоторговля#Правонарушения#Правонарушители#Тюмень
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