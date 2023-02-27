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Тюменка пожаловалась на работу светофоров в Ялуторовске

27 февраля 2023, 01:42
Фото: ЧП Тюмень ЧС

Тюменка пожаловалась, что на выезде из Ялутровска два светофора создают пробки

Вчера вечером в паблике «ЧП Тюмень ЧС» одна из подписчиц рассказала, что попала в большую пробку по пути от Заводоуковска до Богдадинского. Женщина уверена, что такое скопление автомобилей было связано не с масленичным мероприятием, а с неотрегулированными светофорами.
«От Заводоуковска до Богандинскогоодна сплошная пробка, всему виной два светофора, на выезде из Ялуторовска и на въезде в Богандинский, неужели нельзя их отрегулировать для людей, вся федеральная трасса стоит, и это происходит здесь постоянно», — возмутилась местная жительница.

Ранее «Наш город» писал, что вчера трассу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки. Неподалеку от Ялуторовска произошло два ДТП.

Автодорогу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки
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#Елена Чебоксарова#Автомобилисты#Пробки#Дорожные пробки#Водители#Автомобили#Трасса#Светофор
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