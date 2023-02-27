Тюменка пожаловалась на работу светофоров в Ялуторовске

Тюменка пожаловалась, что на выезде из Ялутровска два светофора создают пробки

Вчера вечером в паблике «ЧП Тюмень ЧС» одна из подписчиц рассказала, что попала в большую пробку по пути от Заводоуковска до Богдадинского. Женщина уверена, что такое скопление автомобилей было связано не с масленичным мероприятием, а с неотрегулированными светофорами.