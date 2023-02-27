Тюменка пожаловалась на работу светофоров в Ялуторовске

Posted Сегодня, 01:42
Published Сегодня, 01:42
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«От Заводоуковска до Богандинскогоодна сплошная пробка, всему виной два светофора, на выезде из Ялуторовска и на въезде в Богандинский, неужели нельзя их отрегулировать для людей, вся федеральная трасса стоит, и это происходит здесь постоянно», — возмутилась местная жительница.
Ранее «Наш город» писал, что вчера трассу Тюмень — Омск парализовали километровые пробки. Неподалеку от Ялуторовска произошло два ДТП.