nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:45

Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:47

Updated Сегодня, 06:47

Тюменка перечислила мошенникам около 4 миллионов рублей

27 февраля 2023, 06:45
Фото: 1MI

Тюменцы перечислили за неделю более 20 миллионов рублей интернет-мошенникам

Более 20 миллионов рублей похитили на минувшей неделе интернет-мошенники у доверчивых жителей Тюменской области. На обман аферистов попались 57 тюменцев.
Сюжет
Тюмень

По данным прокуратуры, у одной из пострадавших от деятельности мошенников, со счетов было украдено около 4 миллионов рублей.

Злоумышленники, позвонив на мобильный телефон жительницы областного центра, представившись сотрудниками Банка России. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, они похитили 3,9 миллионов рублей. При этом женщина, не подозревая о подвохе, самостоятельно перечислила денежные средства аферистам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники вышли на новый уровень мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства, после чего обманным путем заставляют переводить денежные средства на их счета.

В Тюмени мошенники звонят горожанам с номеров Следственного комитета
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Кража#Мошенники#Общество#Новости тюмени#Мошенничество#Тюмень#Прокуратура#Тюменская область
Подпишитесь
Есть пострадавшие: автобус столкнулся с манипулятором на трассе Тюмень-Омск
Сегодня, 08:30
Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск
Сегодня, 08:53
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области
Сегодня, 09:09
Тюменцы заметили кружащий в небе самолет. Что случилось?
Сегодня, 08:16
«Бьют за челку и аниме-принт»: на представителей «ЧВК Редан» объявили охоту
Сегодня, 08:07
Сразу несколько ярмарок пройдет в Тюмени в марте
Сегодня, 07:51