Тюменка перечислила мошенникам около 4 миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По данным прокуратуры, у одной из пострадавших от деятельности мошенников, со счетов было украдено около 4 миллионов рублей.
Злоумышленники, позвонив на мобильный телефон жительницы областного центра, представившись сотрудниками Банка России. Под предлогом предотвращения несанкционированного списания денежных средств и оформления кредита, они похитили 3,9 миллионов рублей. При этом женщина, не подозревая о подвохе, самостоятельно перечислила денежные средства аферистам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени мошенники вышли на новый уровень мастерства и научились подделывать номера Следственного комитета. Теперь они звонят гражданам и представляются сотрудниками ведомства, после чего обманным путем заставляют переводить денежные средства на их счета.