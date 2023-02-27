Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
Сотрудники УК регулярно закрашивали «творения» тюменца, который сообщал на стенах о своем негативном отношении к президенту Российской Федерации. Но запах краски не успевал выветриться, как уже появлялась новая надпись.
Несколько месяцев игры в кошки-мышки плодов не дали. Злоумышленника вычислить не удалось, а его изречения становились все более радикальными. Источник «Нашего города» сообщает, что пресечь деятельность тюменца удалось лишь благодаря установке камеры в подъезде.
«Теперь в подъезде все чисто, уже неделю не видать сообщений о Путине. Но все равно осталось загадкой, кого нам теперь благодарить за новую камеру и кто в нашем подъезде так яростно относится к действующей власти…», — сообщает источник.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одном из домов на улице Ватутина наркоманы разобрали железную дверь в поисках закладки.