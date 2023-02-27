Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде

Несколько месяцев игры в кошки-мышки плодов не дали. Злоумышленника вычислить не удалось, а его изречения становились все более радикальными. Источник «Нашего города» сообщает, что пресечь деятельность тюменца удалось лишь благодаря установке камеры в подъезде.