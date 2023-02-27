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Published Сегодня, 10:15

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Тюменец оскорблениями президента добился установки камеры в подъезде

27 февраля 2023, 10:15
Фото: nashgorod.ru

Автор надписей, оскорбляющих Путина, добился установки камеры в тюменском подъезде

Несколько месяцев управляющая компания «СибЭнергоСервис» безуспешно боролась с жителем дома №7 на улице Обдорской, который оставлял на стенах подъезда оскорбления в адрес Владимира Путина.
Сюжет
Тюмень

Сотрудники УК регулярно закрашивали «творения» тюменца, который сообщал на стенах о своем негативном отношении к президенту Российской Федерации. Но запах краски не успевал выветриться, как уже появлялась новая надпись.

Несколько месяцев игры в кошки-мышки плодов не дали. Злоумышленника вычислить не удалось, а его изречения становились все более радикальными. Источник «Нашего города» сообщает, что пресечь деятельность тюменца удалось лишь благодаря установке камеры в подъезде.

«Теперь в подъезде все чисто, уже неделю не видать сообщений о Путине. Но все равно осталось загадкой, кого нам теперь благодарить за новую камеру и кто в нашем подъезде так яростно относится к действующей власти…», — сообщает источник.
Что происходит в тюменских подъездах?
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в одном из домов на улице Ватутина наркоманы разобрали железную дверь в поисках закладки.

#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Тюмень#Дети#Тюменская область#Алиса Вернер
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