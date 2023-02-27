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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:09

Updated Сегодня, 12:09

ЦБ предупредил о рисках отмывания денег через драгметаллы

Сегодня, 12:08
Центробанк и Росфинмониторинг сообщили о высоких рисках отмывания денег и вывода их за границу через драгметаллы.

Как передают “Известия”, в регуляторе рекомендовали банкам повысить контроль за такими сделками купли-продажи драгметаллов. По данным финразведки, недобросовестные граждане, на фоне повышенного спроса россиян на золото, сначала покупают драгметаллы через цепочку технических фирм, а после продают их за наличные, тем самым усложняя отслеживание движения активов.

По данным Минфина, в прошлом году россияне купили 75 тонн золота в слитках, что в разы больше значений 2021 года.

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