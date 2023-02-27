ЦБ предупредил о рисках отмывания денег через драгметаллы

Как передают “Известия”, в регуляторе рекомендовали банкам повысить контроль за такими сделками купли-продажи драгметаллов. По данным финразведки, недобросовестные граждане, на фоне повышенного спроса россиян на золото, сначала покупают драгметаллы через цепочку технических фирм, а после продают их за наличные, тем самым усложняя отслеживание движения активов.