Суды «заминировали» в Тюмени

Ранее «Наш город» писал, что 15-летнего подростка в Тобольске задержали по дороге к военкомату с коктейлем Молотова и зажигалкой. В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело о попытке теракта. Школьника отправили под арест на два месяца.