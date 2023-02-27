Суды «заминировали» в Тюмени

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:23
Updated Сегодня, 09:23
Отмечается, что на электронную почту некоторых учреждений были направлены письма о якобы заложенных в зданиях бомбах. После получения сообщения сотрудники вызвали представителей спецслужб. Помещения обследовали, взрывных устройств обнаружено не было.
На текущий момент суды работают в обычном режиме.
Ранее «Наш город» писал, что 15-летнего подростка в Тобольске задержали по дороге к военкомату с коктейлем Молотова и зажигалкой. В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело о попытке теракта. Школьника отправили под арест на два месяца.