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Published Сегодня, 09:23

Modified Сегодня, 09:23

Updated Сегодня, 09:23

Суды «заминировали» в Тюмени

27 февраля 2023, 09:23
Фото: 1MI

Неизвестные «заминировали» тюменские суды

Неизвестные «заминировали» суды в Тюмени и Тюменской области. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы региона.
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Суд

Отмечается, что на электронную почту некоторых учреждений были направлены письма о якобы заложенных в зданиях бомбах. После получения сообщения сотрудники вызвали представителей спецслужб. Помещения обследовали, взрывных устройств обнаружено не было.

На текущий момент суды работают в обычном режиме.

Ранее «Наш город» писал, что 15-летнего подростка в Тобольске задержали по дороге к военкомату с коктейлем Молотова и зажигалкой. В отношении девятиклассника возбудили уголовное дело о попытке теракта. Школьника отправили под арест на два месяца.

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#Вера Романескул#Теракт#Бомба#Суд#Новости#Тюменская область
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