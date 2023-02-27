Селлерам предоставит поддержку Модульбанк

Как сообщил Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, Узбекистан и Киргизия интенсивно увеличивают производственные мощности и начинают представлять для продавцов на маркетплейсах выгодные каналы поставок. В то же время восточные предприниматели отличаются своеобразным менталитетом. В Киргизии и Узбекистане предпочитают неторопливо решать вопросы по телефону или в переписке, предлагают встречи тет-а-тет. Тем, кто не готов лично объехать регион и самостоятельно проводить переговоры, будет трудно вести там бизнес.