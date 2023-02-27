Селлерам предоставит поддержку Модульбанк

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
Банк посредством надежных партнеров организует переговоры с местными производителями, подберет налаженное производство и проконтролирует качество товара, пишут в newsnn.ru.
Как сообщил Павел Семенов, председатель правления Модульбанка, Узбекистан и Киргизия интенсивно увеличивают производственные мощности и начинают представлять для продавцов на маркетплейсах выгодные каналы поставок. В то же время восточные предприниматели отличаются своеобразным менталитетом. В Киргизии и Узбекистане предпочитают неторопливо решать вопросы по телефону или в переписке, предлагают встречи тет-а-тет. Тем, кто не готов лично объехать регион и самостоятельно проводить переговоры, будет трудно вести там бизнес.
Партнеры Модульбанка готовы полностью взять на себя сопровождение закупок. Менеджер проведет осмотр фабрики, производства, цеха, складов, оценит чистоту и наличие оборудования, проверит запасы сырья, фурнитуры, аксессуаров и многое другое. Затем он проанализирует процесс разработки моделей, сделает запрос образцов тканей и готовых изделий, изучит портфель клиентов и подскажет предпринимателю, какое производство выбрать.
После тщательной проверки менеджер Модульбанка окажет помощь в заключении сделки на выгодных для предпринимателя условиях. Перед отгрузкой товара специалист проверит, соответствуют ли изделия стандартам качества и техзаданию по внешнему виду, цветности, размерности. Также будет проведена проверка количества и веса товара, упаковки, маркировки и отгрузочных документов.