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Modified Сегодня, 09:09

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Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области

27 февраля 2023, 09:09
Фото: 1MI

Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области из-за роста заболеваемости

Режим повышенной готовности, который был введен в Тюменской области из-за распространения коронавируса, продлили до конца марта. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Согласно данным, соответствующее решение было принято 27 февраля в ходе заседания областного оперштаба.

По словам врио главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшалась в течение последних полутора месяцев. Число заражение росло, и к текущему моменту показатель заболеваемости стал выше, чем в среднем по стране (137 на 100 тысяч населения). В связи с этим было принято решение о продлении режима повышенной готовности.

Как рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, для пациентов с COVID-19 в медучреждениях Тюменской области на сегодняшний день развернуто 55 коек.

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#Вера Романескул#Коронавирус#Общество#Новости#Тюменская область
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