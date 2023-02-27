Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
Согласно данным, соответствующее решение было принято 27 февраля в ходе заседания областного оперштаба.
По словам врио главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшалась в течение последних полутора месяцев. Число заражение росло, и к текущему моменту показатель заболеваемости стал выше, чем в среднем по стране (137 на 100 тысяч населения). В связи с этим было принято решение о продлении режима повышенной готовности.
Как рассказала директор департамента здравоохранения Наталья Логинова, для пациентов с COVID-19 в медучреждениях Тюменской области на сегодняшний день развернуто 55 коек.