Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области

По словам врио главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшалась в течение последних полутора месяцев. Число заражение росло, и к текущему моменту показатель заболеваемости стал выше, чем в среднем по стране (137 на 100 тысяч населения). В связи с этим было принято решение о продлении режима повышенной готовности.