Режим повышенной готовности, пробки в Тюмени, депутаты скроют свои доходы

Posted Сегодня, 18:48
Published Сегодня, 18:48
Modified Сегодня, 18:48
Updated Сегодня, 18:48
Режим повышенной готовности продлили в Тюменской области.
Соответствующее решение было принято 27 февраля. По словам врио главы управления Роспотребнадзора по Тюменской области Юлии Распоповой, эпидемиологическая ситуация в регионе ухудшалась в течение последних полутора месяцев. Число заражение росло, и к текущему моменту показатель заболеваемости стал выше, чем в среднем по стране (137 на 100 тысяч населения). В связи с этим было принято решение о продлении режима повышенной готовности.
На сегодняшний день для пациентов развернуто 55 коек.
В Тюмени из-за аварий и неработающих светофоров образовались 9-балльные пробки.
Снежная погода привела к пробкам на трассе Тюмень – Омск из-за 4 аварий, а под вечер крупные заторы были уже в областной столице.
На улице Дружбы снова отключились светофоры. В районе ТЭЦ-2 отмечено два ДТП, о пострадавших не сообщается. Пробка в этом районе растянулась почти на 5 километров. Южная часть Объездной дороги тоже стоит. Из-за аварии резко снизилась пропускная способность дороги на улице Ленина, скорость машин не превышает 5 км/ч.
Тюменские депутаты скроют свои доходы от избирателей.
Депутаты Тюменской облдумы перестанут публично отчитываться о своих доходах за год. Теперь в открытом доступе будет опубликована только обобщенная информация. По данным «Нашего города», изменения обусловлены Федеральным законом от 06.02.2023 №12-ФЗ. Он вступает в силу с 1 марта.
Теперь порядок предоставления сведений упрощается. Стоит отметить, что данные о доходах депутатов будут размещены на официальном сайте Тюменской областной думы до 20 апреля. От отчётов освободят парламентариев, которые ведут политическую деятельность без отрыва от основной работы.
Проект закона ещё не принят, его рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.