Размер льготного лизинга от Корпорации МСП в 2023 году составит 2,4 млрд рублей

В дополнение к данному продукту Корпорация МСП предполагает запустить лизинг с лимитом до 100 миллионов рублей по программе «Приоритет». Гендиректор Корпорации МСП рассказал, что в рамках этой программы задействуют финансирование из разных источников, что обеспечит бизнесу, в том числе и среднему, поддержку на общую сумму в 7,1 миллиарда рублей. Предполагается, что ставки по программе «Приоритет» не превысят размера 6% плюс ключевая ставка ЦБ – для среднего бизнеса (с лимитом до 100 миллионов рублей), 7% плюс ключевая ставка – для малого бизнеса, 7,5% плюс ключевая ставка ЦБ - для микробизнеса (с лимитом до 50 миллионов рублей).