Размер льготного лизинга от Корпорации МСП в 2023 году составит 2,4 млрд рублей

Posted Сегодня, 08:49
Published Сегодня, 08:49
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Updated Сегодня, 08:49
В соответствии с условиями лизингового продукта российское оборудование можно оформлять в лизинг под 6% годовых, иностранное — под 8% (при сумме от 500 тысяч до 50 миллионов рублей), напомнил гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Исаевич отметил, что продолжение реализации программы льготного лизинга станет одной из тех мер поддержки, которые государство предоставляет малому и среднему бизнесу в рамках реализации национального проекта по поддержке МСП. Льготный лизинг даст бизнесу России возможность на выгодных условиях использовать необходимое оборудование, расширять производство и открывать новые рабочие места. В итоге это обеспечит стимул для развития МСП-сферы в целом, указал Исаевич.
В соответствии с условиями программы «Приоритет+» лизинг по льготной ставке будут предоставлять только на новое производственное оборудование. При условии наличия поручительств региональных гарантийных организаций сумма аванса может составить от 0%. Срок льготного лизинга — от 13 месяцев до семи лет. Предпринимателям предоставляется индивидуальный график платежей, в том числе с отсрочкой, - сообщают РИА-Новости.
В дополнение к данному продукту Корпорация МСП предполагает запустить лизинг с лимитом до 100 миллионов рублей по программе «Приоритет». Гендиректор Корпорации МСП рассказал, что в рамках этой программы задействуют финансирование из разных источников, что обеспечит бизнесу, в том числе и среднему, поддержку на общую сумму в 7,1 миллиарда рублей. Предполагается, что ставки по программе «Приоритет» не превысят размера 6% плюс ключевая ставка ЦБ – для среднего бизнеса (с лимитом до 100 миллионов рублей), 7% плюс ключевая ставка – для малого бизнеса, 7,5% плюс ключевая ставка ЦБ - для микробизнеса (с лимитом до 50 миллионов рублей).
Подать заявку на оформление лизинга можно при помощи специального сервиса на цифровой платформе МСП.РФ. Теперь благодаря расширению ее функционала предприниматели получат возможность отправить полную анкету и в онлайн-режиме разместить пакет необходимых документов. Часть данных по умолчанию будет введена из цифрового профиля предпринимателя. Проверка на стоп-факторы и корректность ввода, а также расчет общей стоимости финансирования будут произведены автоматически.