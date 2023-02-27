Приемщик остался недоволен качеством квартир в новом ЖК Тюмени. Скрин

В Тюмени приемщик квартир проверил новый ЖК. Скрин

По данным тг-канала «Тюмень №1», приемщик квартир из Екатеринбурга остался недоволен качеством квартир в новом ЖК «Симпл» в Тюмени. Мужчина утверждает, что представители застройщика не хотели его пускать на объект даже при наличии доверенности.