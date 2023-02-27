Приемщик остался недоволен качеством квартир в новом ЖК Тюмени. Скрин

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Ему удалось попасть в квартиру и провести осмотр.
«Ребята. Это безобразие. Не позволять дольщику осмотреть квартиру за его же деньги?», - отметил специалист по приемке квартир.
Он отметил, что на стяжке пола наблюдаются небольшие трещины, не все стены были заштукатурены.
«90% новостроек сейчас выглядят подобным образом», - отметил тюменец Виктор Т. в тг-канале «Тюмень №1».
Ранее «Наш город» сообщал, что в феврале средняя стоимость «вторички» в Тюмени составляет около 105 тысяч за квадратный метр.