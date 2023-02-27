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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Приемщик остался недоволен качеством квартир в новом ЖК Тюмени. Скрин

27 февраля 2023, 13:23
Фото: Скрин "Тюмень №1"

В Тюмени приемщик квартир проверил новый ЖК. Скрин

По данным тг-канала «Тюмень №1», приемщик квартир из Екатеринбурга остался недоволен качеством квартир в новом ЖК «Симпл» в Тюмени. Мужчина утверждает, что представители застройщика не хотели его пускать на объект даже при наличии доверенности.
Фото: Скрин тг-канал "Тюмень №1"

Ему удалось попасть в квартиру и провести осмотр.

«Ребята. Это безобразие. Не позволять дольщику осмотреть квартиру за его же деньги?», - отметил специалист по приемке квартир.

Он отметил, что на стяжке пола наблюдаются небольшие трещины, не все стены были заштукатурены.

«90% новостроек сейчас выглядят подобным образом», - отметил тюменец Виктор Т. в тг-канале «Тюмень №1».

Ранее «Наш город» сообщал, что  в феврале средняя стоимость «вторички» в Тюмени составляет около 105 тысяч за квадратный метр.

Вторичная недвижимость постепенно догоняет по стоимости новостройки в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Деньги#Жалобы#Квартиры#Коммерческая недвижимость#Экономика#Александр Мязин
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