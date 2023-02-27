Появились подробности трех ДТП между Заводоуковском и Ялуторовском. Фото

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
«ДТП на 70-м километре, где автомобиль «Фиат Дукато» въехал в препятствие, пострадал один человек. На 85-м километре столкнулись «Газель», «Мицубиси» и фура «Мерседес», пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.
На 86-м километре трассы большегруз въехал в автомобиль «Дэу». Легковушку отбросило на грузовик «Мерседес». Предварительно, ранены трое пассажиров «Дэу» - 20-летний молодой человек и 31-летняя девушка, личность третьего пострадавшего устанавливается.
Ранее «Наш город» сообщал, что в этом районе наблюдается пробка в 2,5 километра. Ситуацию осложняет метель.