Появились подробности трех ДТП между Заводоуковском и Ялуторовском. Фото

Появились данные о пострадавших в трех ДТП между Заводоуковском и Ялуторовском. Фото

По данным пресс-службы ГИБДД, дорожная обстановка на трассе Тюмень - Омск в Ялуторовском и Заводоуковском районах обострилась. Здесь произошло 3 ДТП, пострадали четыре человека.

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