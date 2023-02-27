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Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

Появились подробности трех ДТП между Заводоуковском и Ялуторовском. Фото

27 февраля 2023, 11:46
Фото: ГИБДД

Появились данные о пострадавших в трех ДТП между Заводоуковском и Ялуторовском. Фото

По данным пресс-службы ГИБДД, дорожная обстановка на трассе Тюмень - Омск в Ялуторовском и Заводоуковском районах обострилась. Здесь произошло 3 ДТП, пострадали четыре человека.
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ДТП
«ДТП на 70-м километре, где автомобиль «Фиат Дукато» въехал в препятствие, пострадал один человек. На 85-м километре столкнулись «Газель», «Мицубиси» и фура «Мерседес», пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

На 86-м километре трассы большегруз въехал в автомобиль «Дэу». Легковушку отбросило на грузовик «Мерседес». Предварительно, ранены трое пассажиров «Дэу» - 20-летний молодой человек и 31-летняя девушка, личность третьего пострадавшего устанавливается.

Ранее «Наш город» сообщал, что в этом районе наблюдается пробка в 2,5 километра. Ситуацию осложняет метель.

Между Заводоуковском и Ялуторовском крупная пробка из-за аварий и снегопада. Видео
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#Александр Мязин#ДТП#Общество#Тюменцы#Происшествия#Водители#Погода#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Деньги
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