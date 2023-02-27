«Пациентка сидела почти четыре часа»: тюменка рассказала про очереди в трампункте

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
Modified Сегодня, 03:59
Updated Сегодня, 03:59
«Вчера поздно вечером мне пришлось побывать в травмпункте на Мельникайте. Там огромные очереди. У меня была очередь 280, на табло высвечивалось только еще 244. Принимал один доктор, не торопясь. Врачу наплевать. У него смена идет. Получается, что мне пришлось бы сидеть часов до 2-3 ночи. Я уехала. Но в больнцу-то надо», — поделилась местная жительница.
По словам горожанки, другая пациентка ожидала своей очереди четыре часа.
Тюменка обратилась к Департаменту здравоохранения с просьбой решить проблему с огромными очередями и нехваткой врачей в травмпункте.
Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители требуют провести ремонт в инфекционной больнице Ишима.