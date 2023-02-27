nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:36

Published Сегодня, 03:36

Modified Сегодня, 03:59

Updated Сегодня, 03:59

«Пациентка сидела почти четыре часа»: тюменка рассказала про очереди в трампункте

27 февраля 2023, 03:36
Фото: 1MI

Жительница Тюмени просит решить проблему с многочасовыми очередями в травмпункте

В паблике «ЧС Тюмень» горожанка рассказала, что вчера ночью не дождалась своей очереди в травмпункте, поскольку пациентов принимал только один врач.
«Вчера поздно вечером мне пришлось побывать в травмпункте на Мельникайте. Там огромные очереди. У меня была очередь 280, на табло высвечивалось только еще 244. Принимал один доктор, не торопясь. Врачу наплевать. У него смена идет. Получается, что мне пришлось бы сидеть часов до 2-3 ночи. Я уехала. Но в больнцу-то надо», — поделилась местная жительница.

По словам горожанки, другая пациентка ожидала своей очереди четыре часа.

Тюменка обратилась к Департаменту здравоохранения  с просьбой решить проблему с огромными очередями и нехваткой врачей в травмпункте.

Ранее «Наш город» сообщал, что местные жители требуют провести ремонт в инфекционной больнице Ишима.

«Грязно, все ободрано и засохшая мышь»: инфекционная больница ужаснула пациентов
Узнать подробнее
#Елена Чебоксарова#Травмпункт#Травма#Врачи#Тюменцы#Пациенты#Жалобы
Подпишитесь
Тюменский детский омбудсмен попал в санкционный список Украины
Сегодня, 03:46
«Как инвалиды должны им пользоваться?»: тюменцев возмутил лифт в подземном переходе
Сегодня, 02:55
На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП: в машине были дети
Сегодня, 02:29
Тюменка пожаловалась на работу светофоров в Ялуторовске
Сегодня, 01:42
В Тюмени сегодня ожидается сильный снег с дождем
Сегодня, 01:30
Итоги недели: ЧП в автобусе, арест подростка с коктейлем Молотова, сигнал тревоги
Вчера, 18:02