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Published Сегодня, 02:29

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Updated Сегодня, 02:52

На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП: в машине были дети

27 февраля 2023, 02:29
Фото: ГИБДД Тюменской области

ДТП на трассе Тюмень — Омск: взрослые погибли, двое детей госпитализированы

Вчера в 22.00 на 241 километре автодороги Тюмень — Омск столкнулись «Крайслер» и ГАЗ «Валдай», сообщили в Управлении ГИБДД по Тюменской области.
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Дети

По предварительной информации, «Крайслер» занесло на встречную полосу. За рулём находился 43-летний житель Самарской области. Возможно, водитель не учёл метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля — 32-летняя тоболячка, а двое детей, ученики 1 и 3 классов, были ранены и госпитализированы.

Сам водитель скончался в больнице.

Ранее «Наш город» сообщал, что вчера случилось ДТП в районе улиц Ветеранов Труда и Дружбы.

 

 

 

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#Елена Чебоксарова#Омск#Дети#ДТП#Жертвы#Жертвы ДТП#Тюмень - Омск#Автомобилисты
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