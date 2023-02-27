На трассе Тюмень — Омск произошло смертельное ДТП: в машине были дети

По предварительной информации, «Крайслер» занесло на встречную полосу. За рулём находился 43-летний житель Самарской области. Возможно, водитель не учёл метеорологические и дорожные условия при выборе скорости. В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля — 32-летняя тоболячка, а двое детей, ученики 1 и 3 классов, были ранены и госпитализированы.