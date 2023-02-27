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Updated Сегодня, 15:17

Мнение россиян о митинге-концерте в «Лужниках»: результаты опроса

27 февраля 2023, 15:16
Фото: 1MI
ВЦИОМ представил результаты опроса, проведенного по заказу ЭИСИ, об оценке митинга-концерта «Слава защитникам Отечества!», посвященного Дню защитника Отечества, который состоялся 22 февраля 2023 года на стадионе «Лужники» в Москве.

Большинство россиян (78%) были осведомлены о мероприятии, и у тех, кто слышал или знал о нем, в основном (65% в данной группе) он вызвал положительные эмоции, 12% отметили, что испытали отрицательные эмоции, а 11% — нейтральные. Большинство осведомленных о мероприятии россиян (67%), описывая свое впечатление о митинге-концерте, оценили его как положительное, пишет РИА Новости.

Опрос также показал, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди осведомленных о концерте граждан 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% считают, что такой митинг-концерт следовало проводить. 14% среди информированных считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а еще 16% из этой группы склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.

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