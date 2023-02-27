Мнение россиян о митинге-концерте в «Лужниках»: результаты опроса

Опрос также показал, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди осведомленных о концерте граждан 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% считают, что такой митинг-концерт следовало проводить. 14% среди информированных считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а еще 16% из этой группы склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.