Мнение россиян о митинге-концерте в «Лужниках»: результаты опроса

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Большинство россиян (78%) были осведомлены о мероприятии, и у тех, кто слышал или знал о нем, в основном (65% в данной группе) он вызвал положительные эмоции, 12% отметили, что испытали отрицательные эмоции, а 11% — нейтральные. Большинство осведомленных о мероприятии россиян (67%), описывая свое впечатление о митинге-концерте, оценили его как положительное, пишет РИА Новости.
Опрос также показал, что россияне высоко оценивают значимость подобных мероприятий для участников СВО и членов их семей. Среди осведомленных о концерте граждан 79% назвали его значимым для участников военной операции, а 76% считают, что такой митинг-концерт следовало проводить. 14% среди информированных считают концерт незначимым для участников СВО и членов их семей, а еще 16% из этой группы склоняются к тому, что следовало отказаться от его проведения.