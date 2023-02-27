Минпросвещения и "Диалог" готовят методику ведения госпаблика для детсадов и школ

Posted Сегодня, 16:19
Published Сегодня, 16:19
Modified Сегодня, 16:20
Updated Сегодня, 16:20
Участники встречи отметили основные проблемные вопросы, а также наметили способы их решения. Ключевыми темами обсуждения стали мотивация администраторов и разработка вовлекающего контента. Об этом пишет newsnn.ru.
В ходе выступления первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев отметил, что сегодня госпаблики образовательных учреждений стали самой популярной категорией официальных страниц. По его словам, ведение госпабликов стало одним из инструментов позиционирования школы и воспитательной работы в Сети.
“Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей”, - добавил заместитель министра.
Вице-президент по стратегическим проектам VK Рустам Хайбуллов сообщил, что в настоящее время количество официальных страниц учреждений сферы образования, имеющих метку “госорганизация”, превышает 64 тысячи.
Также он рассказал, как сделать официальные страницы полезными для аудитории и что для этого делает социальная сеть: “Сообщества подстраиваются под запросы и потребности людей. VK предлагает сообществам различные инструменты вовлечения, которые позволяют сделать контент в сообществе более интересным для аудитории: опросы, клипы, видео или прямые линии”.
По словам заместителя генерального директора АНО “Диалог Регионы” Андрея Цепелева, компания, являясь координатором проекта по развитию госпабликов, готова включить все озвученные рекомендации в образовательные программы для администраторов.
“Совместно с Минпросвещения мы разработаем методику ведения образцового госпаблика сферы образования”, - добавил он.
Главным итогом встречи стало решение о внесении в методические рекомендации механизмов мотивирования сотрудников, а также необходимости привлечения заинтересованной молодежи к производству контента, создания рубрик и тематических линий. Итоговый документ для образовательных учреждений компания намерена опубликовать весной 2023 года.