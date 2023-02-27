Минпросвещения и "Диалог" готовят методику ведения госпаблика для детсадов и школ

“Соцсети дают нам большие возможности по созданию комфортной и безопасной интернет-среды для школьников, их родителей и учителей. Поэтому недостаточно просто размещать официальную информацию, нужно подходить к этому вопросу творчески и привлекать к работе заинтересованную молодежь: как школьников, так и молодых учителей”, - добавил заместитель министра.