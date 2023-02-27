Кому в Тюмени предлагают самые высокие заплаты

Начальнику лаборатории неразрушающего контроля обещают платить не менее 140 тысяч рублей. Работа предполагает вахтовый метод. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование, обладать знаниями по требованиям к организации лаборатории неразрушающего контроля, строительной лаборатории; иметь опыт РК, УЗК на уровне уверенного пользователя не менее 3 лет и опыт в расшифровке результатов контроля и оформлении заключений.