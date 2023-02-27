Кому в Тюмени предлагают самые высокие заплаты

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:51
Электрогазосварщикам и сварщикам работодатели обещают заработную плату в размере 200-400 тысяч рублей. Правда, требуется трудовой стаж не менее одного года и работа предполагает вахтовый метод. Будущим работникам обещают предоставить место для проживания, обеспечить бесплатным трехразовым питанием, необходимыми для работы одеждой и обувью, медицинской страховкой.
На третьем месте в списке самых высокооплачиваемых вакансий располагается вакансия курьеру на личном автомобиле с заработной платой до 381 тысячи рублей. В обязанности сотрудника будет входить доставка товаров клиентам.
Менеджеру по продажам малоэтажных домов в Тюмени обещают платить ежемесячно от 125 до 300 тысяч рублей. От соискателей требуется опыт работы от 1 до 3 лет и успешный опыт работы в сфере продаж. Обязательным условием является грамотная речь.
Пятое место в списке высокооплачиваемых вакансий занимает агент по недвижимости без опыта работы с заработной платой в месяц до 250 тысяч рублей. От будущего работника требуются грамотная речь; навыки переговоров; организация встреч; проведение презентации.
Для работы вахтовым методом в Тюмени ищут сотрудника склада Ozon на заработную плату до 245 тысяч рублей. Опыт работы не требуется. Указано, что работодатель оплачивает проезд до места работы, предоставляет место в общежитие и горячие комплексные обеды.
Более 160 тысяч рублей обещают платить водителю категории Е с опытом работы от 3 до 6 лет, готовому к работе вахтовым методом.
«Обеспечение спецодеждой в соответствии с действующим законодательством; питание, проживание, доставку до места работы (отправная точка — г. Тюмень) оплачивает работодатель», — указано в вакансии.
На такую же заработную плату, 160 тысяч рублей, ищут машиниста трубоукладчика.
Немногим меньше, 150 тысяч рублей, обещают платить руководителю отдела продаж. От будущих работников труебуются успешный опыт в b2b продажах, опыт управления командой, высшее образование (желательно техническое).
Начальнику лаборатории неразрушающего контроля обещают платить не менее 140 тысяч рублей. Работа предполагает вахтовый метод. Будущий сотрудник должен иметь высшее образование, обладать знаниями по требованиям к организации лаборатории неразрушающего контроля, строительной лаборатории; иметь опыт РК, УЗК на уровне уверенного пользователя не менее 3 лет и опыт в расшифровке результатов контроля и оформлении заключений.
Десятую позицию в списке самых высокооплачиваемых вакансий занимает машинист автомобильного крана с заработной платой от 110 до 120 тысяч рублей с опытом работы от 1 до 3 лет. Требуется наличие водительского удостоверения с открытыми категориями В и С.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области этой весной, в марте и апреле, под сокращения на работе попадут 130 жителей региона. В феврале из тюменских компаний уволили более 100 сотрудников.