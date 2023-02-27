«Как инвалиды должны им пользоваться?»: тюменцев возмутил лифт в подземном переходе

Житель Тюмени просит обратить внимание на лифт в одном из подземных переходов

Местный житель пожаловался на один из лифтов в подземном переходе в районе Совмещенного моста. По его словам, вчера они с другом застряли в этом лифте, к тому же тюменец заметил, что его конструкция совершенно неудобна для инвалидов.

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