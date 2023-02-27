«Как инвалиды должны им пользоваться?»: тюменцев возмутил лифт в подземном переходе

Posted Сегодня, 02:55
Published Сегодня, 02:55
Modified Сегодня, 03:27
Updated Сегодня, 03:27
«Гулял вчера с другом, и вниманием нашим завладел подземный переход перед совмещенным мостом, а точнее, один из лифтов в этом переходе. Во-первых этот лифт не работает! Мы хотели на нем подняться, а он просто не реагировал на нажатия кнопок! Более того, лифт отказался нас выпускать, мы вышли только минут через 5, когда он разблокировал дверь!!! К тому же как инвалиды должны им пользоваться? Вместо того, чтобы две части отъезжали влево и вправо, там просто дверь с доводчиком», — рассказал возмущенный горожанин.
Автор поста обратился к тюменским властям с просьбой решить проблему.
В комментариях некоторые подписчики поделились, что тоже застревали в этом лифте.
Ранее «Наш город» сообщал, что жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались на молодых людей, которые прыгали в лифте. По их словам, он мог не выдержать такой нагрузки.