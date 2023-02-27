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Published Сегодня, 02:55

Modified Сегодня, 03:27

Updated Сегодня, 03:27

«Как инвалиды должны им пользоваться?»: тюменцев возмутил лифт в подземном переходе

27 февраля 2023, 02:55
Фото: ЧС Тюмень

Житель Тюмени просит обратить внимание на лифт в одном из подземных переходов

Местный житель пожаловался на один из лифтов в подземном переходе в районе Совмещенного моста. По его словам, вчера они с другом застряли в этом лифте, к тому же тюменец заметил, что его конструкция совершенно неудобна для инвалидов.
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«Гулял вчера с другом, и вниманием нашим завладел подземный переход перед совмещенным мостом, а точнее, один из лифтов в этом переходе. Во-первых этот лифт не работает! Мы хотели на нем подняться, а он просто не реагировал на нажатия кнопок! Более того, лифт отказался нас выпускать, мы вышли только минут через 5, когда он разблокировал дверь!!! К тому же как инвалиды должны им пользоваться? Вместо того, чтобы две части отъезжали влево и вправо, там просто дверь с доводчиком», — рассказал возмущенный горожанин.

Автор поста обратился к тюменским властям с просьбой решить проблему.

В комментариях некоторые подписчики поделились, что тоже застревали в этом лифте.

Ранее «Наш город» сообщал, что жильцы одного из многоквартирных домов пожаловались на молодых людей, которые прыгали в лифте. По их словам, он мог не выдержать такой нагрузки.

Трое молодых людей решили попрыгать в лифте в доме на Ростовцева в Тюмени. Фото
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#Елена Чебоксарова#Лифт#Подземный переход#Жалоба#Тюменцы
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