Из Тюмени открывают прямые рейсы в Стамбул на Sukhoi Superjet 100

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
Стоимость авиабилетов составляет от 17 тысяч 630 рублей. По данным пресс-службы Рощино, продолжительность полета — 5 часов 20 минут.
Ранее улететь в Стамбул жители Тюменской области могли только с пересадками. При этом минимальное время в пути составляло более 9 часов, а самые дешевые авиабилеты стоили более 20 тысяч рублей.
«Наш Город» писал, что в этом году стоимость путевок в Турцию может подорожать на 10-15%. В качестве причины роста цен специалисты называют дефицит бюджетных туров и увеличение сезонного спроса.