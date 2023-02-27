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Published Сегодня, 07:09

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Updated Сегодня, 07:11

Из Тюмени открывают прямые рейсы в Стамбул на Sukhoi Superjet 100

27 февраля 2023, 07:09
Фото: 1MI

В Тюмени открыты продажи авиабилетов на прямые рейсы в Стамбул

В Тюмени открыли продажи авиабилетов на прямой рейс Тюмень — Стамбул. Полеты стартуют с 30 марта и будут выполняться еженедельно по четвергам в 3:40 местного времени авиакомпанией Red Wings.
Сюжет
Тюмень

Стоимость авиабилетов составляет от 17 тысяч 630 рублей. По данным пресс-службы Рощино, продолжительность полета — 5 часов 20 минут.

Ранее улететь в Стамбул жители Тюменской области могли только с пересадками. При этом минимальное время в пути составляло более 9 часов, а самые дешевые авиабилеты стоили более 20 тысяч рублей.

«Наш Город» писал, что в этом году стоимость путевок в Турцию может подорожать на 10-15%. В качестве причины роста цен специалисты называют дефицит бюджетных туров и увеличение сезонного спроса.

Путевки в Турцию подорожают на 15%
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#Валентина Бурнашева#Рощино#Аэропорт Рощино#Турция#Авиарейсы#Самолет#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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