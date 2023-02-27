Инспекторы восстановили движение на трассе Тюмень - Омск через 3 часа после аварий

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
«Сейчас движение осуществляется без ограничений в обоих направлениях, весь транспорт, скопившийся в результате 4-х ДТП, произошедших на участке с 84 по 87 км федеральной трассы, проехал. Затруднений в движении нет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.
Сейчас в Тюмени идёт снег. По прогнозам синоптиков до конца дня выпадет 5 мм осадков. Похожая ситуация и на федеральных трассах региона.
Ранее «Наш город» сообщал, что между Заводоуковском и Ялуторовском возникла крупная пробка в 2,5 километра.