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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:29

Updated Сегодня, 14:29

Инспекторы восстановили движение на трассе Тюмень - Омск через 3 часа после аварий

27 февраля 2023, 14:29
Фото: ГИБДД

Движение на дороге Тюмень - Омск удалось восстановить только через 3 часа после ДТП

По данным пресс-службы ГИБДД, сегодня в 19:20 почти через 3 часа было полностью восстановлено движение на трассе Тюмень – Омск. Наполним, что здесь 27 февраля произошло 4 аварии, пострадали четыре человека.
«Сейчас движение осуществляется без ограничений в обоих направлениях, весь транспорт, скопившийся в результате 4-х ДТП, произошедших на участке с 84 по 87 км федеральной трассы, проехал. Затруднений в движении нет», - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области.

Сейчас в Тюмени идёт снег. По прогнозам синоптиков до конца дня выпадет 5 мм осадков. Похожая ситуация и на федеральных трассах региона.

Ранее «Наш город» сообщал, что между Заводоуковском и Ялуторовском возникла крупная пробка в 2,5 километра.

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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Происшествия#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД
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