Инспекторы восстановили движение на трассе Тюмень - Омск через 3 часа после аварий

Движение на дороге Тюмень - Омск удалось восстановить только через 3 часа после ДТП

По данным пресс-службы ГИБДД, сегодня в 19:20 почти через 3 часа было полностью восстановлено движение на трассе Тюмень – Омск. Наполним, что здесь 27 февраля произошло 4 аварии, пострадали четыре человека.