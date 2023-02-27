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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Есть пострадавшие: автобус столкнулся с манипулятором на трассе Тюмень-Омск

27 февраля 2023, 08:30
Фото: ГИБДД Тюменская область

Два человека пострадали в ДТП с автобусом на трассе Тюмень-Омск

Рейсовый автобус столкнулся с манипулятором на трассе Тюмень-Омск. Об этом сообщили в управлении ГИБДД Тюменской области.
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Авария

Авария произошла сегодня, 27 февраля, на 22-м километре автодороги. Автобус №101 «Тюмень-Боровский» под управлением 65-летнего водителя во время поворота врезался в стоящее на обочине грузоподъемное устройство.

В салоне транспорта в момент ДТП находилось 30 пассажиров. Двое из них — 73-летняя и 76-летняя женщины — получили травмы. Остальных после случившегося пересадили в запасной автобус.

Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

Фото: ГИБДД Тюменская область
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#Вера Романескул#Омск#Авария#ДТП#Автобус#Происшествия#Новости#Тюменская область
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