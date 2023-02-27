Есть пострадавшие: автобус столкнулся с манипулятором на трассе Тюмень-Омск

Posted Сегодня, 08:30
Published Сегодня, 08:30
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Авария произошла сегодня, 27 февраля, на 22-м километре автодороги. Автобус №101 «Тюмень-Боровский» под управлением 65-летнего водителя во время поворота врезался в стоящее на обочине грузоподъемное устройство.
В салоне транспорта в момент ДТП находилось 30 пассажиров. Двое из них — 73-летняя и 76-летняя женщины — получили травмы. Остальных после случившегося пересадили в запасной автобус.
Сейчас все обстоятельства инцидента выясняют специалисты.