Двухлетний тюменец умер в детском саду

Posted Сегодня, 10:06
Published Сегодня, 10:06
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Всё произошло во время утренней прогулки на территории детсада в игровом домике в Тобольске.
«Тобольский районный суд вынес приговор воспитателю детского сада. Женщина обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обвиняемая вину признала, раскаялась, просила прощение. Суд назначил воспитателю наказание в виде ограничения свободы сроком один год», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.
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