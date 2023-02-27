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Двухлетний тюменец умер в детском саду

27 февраля 2023, 10:06
Фото: 1MI

В детском саду Тобольска умер маленький ребенок

Тюменский суд назначил ограничение свободы по делу о гибели ребенка. Трагедия произошла в сентябре 2022 года. По данным пресс-службы тюменских судов, обвиняемая полностью признала вину.

Всё произошло во время утренней прогулки на территории детсада в игровом домике в Тобольске.

«Тобольский районный суд вынес приговор воспитателю детского сада. Женщина обвинялась в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей (ч. 2 ст. 109 УК РФ). Обвиняемая вину признала, раскаялась, просила прощение. Суд назначил воспитателю наказание в виде ограничения свободы сроком один год», - сообщили в пресс-службе тюменских судов.

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#Александр Мязин#Общество#Тюменцы#Происшествия#Дела судебные#Уголовные дела#Детский сад
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