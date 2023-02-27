Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:53
Updated Сегодня, 08:53
Согласно информации, изменения коснулись участка автодороги с 843 по 954 километр. На этом отрезке ввели ограничение для выезда большегрузов и пассажирского транспорта.
Аналогичный запрет установлен и на трассе «Иртыш» с нулевого по 72 километр.
«Соблюдайте дистанцию, боковой интервал и воздержитесь от лишних маневров», — призвали автомобилистов в ведомстве.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с манипулятором. Пострадали два человека. Одной из причин ДТП стали неблагоприятные погодные условия.