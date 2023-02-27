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Движение ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

27 февраля 2023, 08:53
Фото: 1MI

Движение автобусов и большегрузов ограничили на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск

Движение транспорта ограничили 27 февраля на трассе Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск из-за неблагоприятной погоды. Об этом сообщает госавтоинспекция Ханты-Мансийского автономного округа.

Согласно информации, изменения коснулись участка автодороги с 843 по 954 километр. На этом отрезке ввели ограничение для выезда большегрузов и пассажирского транспорта.

Аналогичный запрет установлен и на трассе «Иртыш» с нулевого по 72 километр.

«Соблюдайте дистанцию, боковой интервал и воздержитесь от лишних маневров», — призвали автомобилистов в ведомстве.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области рейсовый автобус столкнулся с манипулятором. Пострадали два человека. Одной из причин ДТП стали неблагоприятные погодные условия.

Есть пострадавшие: автобус столкнулся с манипулятором на трассе Тюмень-Омск
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#Вера Романескул#Автомобилисты#Общество#Новости#Тюменская область
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