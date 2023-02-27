Два жителя Тюменской области погибли на Донбассе

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Максим Лаптев (житель Тюмени) получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания 18 января 2023 года, Андрей Иващенко (житель поселка Богандинский) погиб 16 января 2023 года. Прощание с бойцами состоялось в Тюменской области неделю назад.
Ранее «Наш Город» писал, что мобилизованный житель Тюменской области Никита Филиппов погиб в зоне СВО при невыясненных обстоятельствах 20 января 2023. Церемония прощания с военным прошла на прошлой неделе.