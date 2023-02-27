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Published Сегодня, 06:32

Modified Сегодня, 06:34

Updated Сегодня, 06:34

Два жителя Тюменской области погибли на Донбассе

27 февраля 2023, 06:32
Фото: 1MI

Два жителя Тюменской области погибли в зоне СВО

Два жителя Тюменской области погибли в зоне СВО на Украине – 22-летний Максим Лаптев и 32-летний боец ЧВК «Вагнер» Андрей Иващенко.
Сюжет
Тюмень

Максим Лаптев (житель Тюмени) получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания 18 января 2023 года, Андрей Иващенко (житель поселка Богандинский) погиб 16 января 2023 года. Прощание с бойцами состоялось в Тюменской области неделю назад.

Ранее «Наш Город» писал, что  мобилизованный житель Тюменской области Никита Филиппов погиб в зоне СВО при невыясненных обстоятельствах 20 января 2023. Церемония прощания с военным прошла на прошлой неделе.

 

 

 

В СВО при невыясненных обстоятельствах погиб мобилизованный тюменец
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Похороны#Военные#Военнослужащие#Военная служба#Тюмень#Тюменская область
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