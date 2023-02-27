Два жителя Тюменской области погибли на Донбассе

Максим Лаптев (житель Тюмени) получил смертельное ранение в ходе выполнения боевого задания 18 января 2023 года, Андрей Иващенко (житель поселка Богандинский) погиб 16 января 2023 года. Прощание с бойцами состоялось в Тюменской области неделю назад.