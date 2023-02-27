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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:37

Updated Сегодня, 11:37

Депутаты Тюменской облдумы не будут показывать свои доходы

27 февраля 2023, 11:37
Фото: 1MI

Тюменские депутаты скроют свои доходы от избирателей

Депутаты Тюменской облдумы перестанут публично отчитываться о своих доходах за год. На официальных сайтах будет доступна только обобщенная информация. По данным «Нашего города», данные изменения обусловлены Федеральным законом от 06.02.2023 №12-ФЗ. Он вступает в силу с 1 марта.
«Федеральным законом №12-ФЗ упрощается порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».

Стоит отметить, что обобщенные сведения о доходах депутатов будут размещены на официальном сайте Тюменской областной думы до 20 апреля. От отчётов освободят парламентариев, которые ведут политическую деятельность без отрыва от основной работы.

Проект закона ещё не принят, его рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.

На прошлой неделе «Наш город» сообщал о списке самых богатых депутатов Тюменской областной Думы.

Составлен список самых богатых депутатов Тюменской областной Думы
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Работа#Экономика#Деньги#Политика#Экономическая политика
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