Депутаты Тюменской облдумы не будут показывать свои доходы

Тюменские депутаты скроют свои доходы от избирателей

Депутаты Тюменской облдумы перестанут публично отчитываться о своих доходах за год. На официальных сайтах будет доступна только обобщенная информация. По данным «Нашего города», данные изменения обусловлены Федеральным законом от 06.02.2023 №12-ФЗ. Он вступает в силу с 1 марта.