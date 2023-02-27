Депутаты Тюменской облдумы не будут показывать свои доходы

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
«Федеральным законом №12-ФЗ упрощается порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера», - отмечается в пояснительной записке к проекту закона «О внесении изменений в некоторые законы Тюменской области».
Стоит отметить, что обобщенные сведения о доходах депутатов будут размещены на официальном сайте Тюменской областной думы до 20 апреля. От отчётов освободят парламентариев, которые ведут политическую деятельность без отрыва от основной работы.
Проект закона ещё не принят, его рассмотрят на ближайшем заседании облдумы.
На прошлой неделе «Наш город» сообщал о списке самых богатых депутатов Тюменской областной Думы.