Во многих тюменских пабликов «паучков» или «редановцев» уже ищут. Противники ребят с длинными челками напрямую вызывают их на бой. Так в паблике «Краши Тюменской области» несколько раз уже публиковались посты, призывающие приверженцев движения отписаться в комментариях. Им предлагают личные встречи и обещают наказать за причастность к «Редану».