Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
«После происшествия в Москве мне страшно выходить на улицу. Не то, что бы я был трусом, просто понимаю на что способно человеческое безумие, спровоцированное данным конфликтом. Подозреваю, что сейчас только за длинную челку и принт с персонажем любого аниме могут „предъявить““, — делится тюменец.
Во многих тюменских пабликов «паучков» или «редановцев» уже ищут. Противники ребят с длинными челками напрямую вызывают их на бой. Так в паблике «Краши Тюменской области» несколько раз уже публиковались посты, призывающие приверженцев движения отписаться в комментариях. Им предлагают личные встречи и обещают наказать за причастность к «Редану».
Помимо этого в сети стремительно растет число подписчиков в пабликах, призывающих к насилию в сторону людей в клетчатых штанах и в одежде с изображением паука.
«Я не могу сказать, что отношу себя к какой-то субкультуре. Как по мне, „редан“, не понимаю откуда вообще взялась приписка ЧВК), это скорее идейное объединение представителей нового поколения, интересы которого я поддерживаю. Мы против насилия! Причем в этом заключается одна из основных идей. Мы просто хотим выглядеть. так, как нам хочется, не опасаясь быть избитыми теми, кто считает, что мы одеты „не по мужски“, — объясняет тюменец.
Он также сообщил, что во всем редан-сообществе яро осуждают поступок ребят, затеявших драку в московском торговом центре. Они, по мнению тюменского «редановца», только опорочили движение и вызвали дополнительный шквал негатива в сторону любителей аниме, компьютерных игр и свободы стиля.
«Малолетние дураки, не знаю что еще сказать. Один человек не может говорить за все поколение или движение. Так можно дискредитировать все что угодно. Выйду я на улицу в желтых ботинках и вытворю дичь какую-нибудь, сказав, что я — представитель субкультуры и все, такую обувь тоже будет опасно носить», — рассуждает мужчина.
Пока в адрес парня прямых угроз не поступало, но после того, как в сети начали появляться видеозаписи с унижениями и избиениями представителей «Редана», он стал реже выходить на улицу и старается избегать малолюдных мест.
«До мне и раньше докапывались из-за челки или одежды, но сейчас это обрело пугающий характер. Мне жаль, что в 21 веке люди до сих пор устраивают „клановые“ разборки и разногласия во взглядах выражают насилием», — говорит тюменец.
Представители «Редана», владеющие телеграм-каналами и группами ВК по всей России также сообщают об угрозах, которые поступают им ежедневно. Многим сразу отправляют их адрес проживания и анонсируют предстоящее избиение.
«Ощущаю дикое давление от людей, которые рейджатся (злятся, выражают агрессию — прим. ред.) из-за „Редана“. Мне просто в лс скинули мой адрес и пишут: „Жди“. Я, конечно, много могу стерпеть, но это очень тяжело. Мне реально страшно, смотря на видосы из телеграма с избиениями. Кому бы не стало страшно?», — сообщает один из владельцев редан-паблика ВК.
Некоторые администраторы сообществ вычеркивают слово «редан» из названия, ссылаясь на то, что ребята из «Авиапарка» уничтожили движение и превратили его в «средство разжигания всех видов ненависти».
«„ЧВК Редан» — кучка идиотов, которым хочется подраться. Я не буду поддерживать это. До этого я думал что они нормальные люди, к кторым постоянно пристают на улице. Я сильно разочарован в большом количестве людей. С этого момента я и остальные админы этой группы, также как и аудитория, которая останется с нами, не имеет никакого отношения к «ЧВК Редан» и их дракам. Хочу напомнить что «редан» — это клантег, который используется с 2020 года, когда Джузо выпустил худи с «реданом». Сейчас тематика группы перерастёт в дизайнерскую (шмотки) и похожую на «дединсайд» паблики», — сообщает руководитель другого редан-сообщества.
За представителей поколения «редан» уже вступился музыкант shadowraze, поддерживающих движение и пользующийся популярностью у его представителей.
«Мне скинули видео, где парня ставят на колени за лонгслив „редана“. Я чувствую злость и ненависть к людям, которые заводят 16-летнего в туалет, ставят на колени и угрожают ножом. Я также осуждаю тех, кто что-то негативное пишет о других нациях. У меня самого куча знакомых чеченцев, кавказцев и представителей других наций», — сообщает репер в своем телеграм-канале.
Он также объясняет, что «Редан» никогда не будет пропагандировать теракты и диверсии. «Неонацистское мышление не у Редана, а у „троллей“ интернета, что смеют писать „лозунги“, оскверняющие нации и религию», — пишет музыкант.
Он также не согласен с мнением тех, кто считает, что аниме-субкультура исповедует насилие, как заявила директор Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
«Так называемые „пауки“ не являются никакой организацией среди молодежи, „паук“ свободен, „паук“ носит то, что он хочет. Опасным для сообщества являются люди, которые это не поддерживают, которые испытывают ненависть и агрессию к этому движению. Разве „пауки“ всю неделю терроризируют сообщество „спортсменов“ и прочих? Нет. Люди массово передвигаются по торговым центрам, с желанием „отлова“ людей, чей вид хоть немного схож на „паука“. Мотивом большинства людей из сообщества так называемых „спортсменов“ являются те самые „лозунги троллей“, что я упоминал выше. Меня возмущает, что около 90% СМИ упоминают „Редан“, как сообщество, по борьбе с „нерусскими“ лицами. Позорище. Мне 22. Я shadowraze. Я одеваюсь так как я хочу, я не причиняю никакого вреда людям, я никогда не пропагандировал ненависть и считаю, что каждый человек имеет право выбирать себе свой стиль», — сообщил музыкант.