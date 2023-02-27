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Posted Сегодня, 17:12

Published Сегодня, 17:12

Modified Сегодня, 17:34

Updated Сегодня, 17:34

Более 1,5 тысяч тюменок продолжают выбирать ЭКО

27 февраля 2023, 17:12
Фото: 1MI

Жительницы Тюменской области в 2023 году могут пройти ЭКО по полису ОМС

В 2023 и в 2024 году в Тюменской области запланировано провести около 1,5 тысячи процедур ЭКО бесплатно. Об этом сообщили в инфоцентре региона.
Сюжет
ЭКО

В планах к 2025 году в рамках проекта «Демография», — не менее 450 тысяч процедур ЭКО.

Рекомендуется проходить данную процедуру женщинам в возрасте до 35 лет и в течение полугода после этой даты, в том случае, если лечение бесплодия оказалось нерезультативным.

ЭКО могут назначить и в других ситуациях, например, когда оплодотворение с помощью этого метода будет более эффективным, в сравнении с другими, или когда у одного из родителей могут быть наследственные заболевания либо ВИЧ.

Более подробно про данную программу можно узнать по месту проживания или в контакт-центре в сфере ОМС.

Ранее «Наш город» писал, что для получения бесплатной процедуры ЭКО представительницам женского пола необходимо оформить квоту и пройти предварительное обследование.

Власти Подмосковья объяснили порядок получения бесплатной процедуры ЭКО
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#Елена Чебоксарова#ЭКО#Дети#Ребенок#Оплодотворение#Тюмень#Больница#Пациенты
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