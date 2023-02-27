Более 1,5 тысяч тюменок продолжают выбирать ЭКО

Posted Сегодня, 17:12
Published Сегодня, 17:12
Modified Сегодня, 17:34
Updated Сегодня, 17:34
В планах к 2025 году в рамках проекта «Демография», — не менее 450 тысяч процедур ЭКО.
Рекомендуется проходить данную процедуру женщинам в возрасте до 35 лет и в течение полугода после этой даты, в том случае, если лечение бесплодия оказалось нерезультативным.
ЭКО могут назначить и в других ситуациях, например, когда оплодотворение с помощью этого метода будет более эффективным, в сравнении с другими, или когда у одного из родителей могут быть наследственные заболевания либо ВИЧ.
Более подробно про данную программу можно узнать по месту проживания или в контакт-центре в сфере ОМС.
Ранее «Наш город» писал, что для получения бесплатной процедуры ЭКО представительницам женского пола необходимо оформить квоту и пройти предварительное обследование.