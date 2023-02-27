Антон Машуков: Экономика без инвестиций не работает

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 20:35
Updated Сегодня, 20:35
Одним из важнейших результатов реализации региональной программы «Развитие промышленности и инвестиционной деятельности» в 2023 году должен стать рост объема инвестиций в основной капитал до более чем 300 миллиардов рублей. По словам Машукова, это реальный плановый показатель, который обеспечит дальнейшее развитие экономики региона. И Тюменская область может его достичь, ориентируясь, главным образом, на внутреннего инвестора.
«Деньги, вложенные в создание новых и развитие действующих производств, не повисают в воздухе — они трансформируются в дополнительные рабочие места и налоги. Чтобы экономика нормально функционировала, объем инвестиций должен составлять не менее 25 процентов от валового продукта той или иной территории. Если меньше — развитие замедляется. Следовательно, наша программа-минимум — поддерживать хотя бы такой уровень», — пояснил глава профильного ведомства.
Однако и крупные внешние инвесторы, уже создавшие в регионе новые производства, стремятся сейчас их расширить. Это завод «Фармасинтез», тепличный комплекс «ТюменьАгро», Тюменский ремонтно-механический завод компании «Транснефть — Сибирь», завод «ГМС Нефтемаш» и другие предприятия.
«Самое главное — в 2023 году в нашем регионе продолжат действовать все доказавшие свою эффективность и востребованные бизнес-сообществом механизмы поддержки и институты развития», — заверил чиновник.
В числе самых востребованных и эффективных региональных мер поддержки стало возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг. На оказание такой льготы для промышленных предприятий на 2023 год запланировано 100 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса — еще 50 миллионов рублей. Однако в течение года эти суммы могут быть увеличены.
Также стала выше общая сумма грантовой поддержки молодых предпринимателей и социальных предприятий — с 9 миллионов рублей в 2022 году она выросла до 40 миллионов рублей в 2023 году.
Полная версия интервью с Антоном Машуковым опубликована на сайте правительства Тюменской области.