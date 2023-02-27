Антон Машуков: Экономика без инвестиций не работает

В числе самых востребованных и эффективных региональных мер поддержки стало возмещение части затрат на приобретение оборудования в лизинг. На оказание такой льготы для промышленных предприятий на 2023 год запланировано 100 миллионов рублей, для малого и среднего бизнеса — еще 50 миллионов рублей. Однако в течение года эти суммы могут быть увеличены.