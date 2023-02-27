Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, оспаривает решение суда

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
«Адвокат сказал, что уже подал апелляционную жалобу. Но, после ознакомления с протоколом заседаний, он подаст еще и дополнения», — сообщает источник.
Сам же Москвин продолжает отрицать свою причастность к преступлению. Он ссылается на то, что его карабин был заряжен пулей, тогда как в мозге подсудимого остались осколки, что сигнализирует о попадании снаряда-дроби.
Однако ранее суд признал бывшего полицейского виновным и назначил Павлу Москвину наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Также он обязан выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей, хотя изначально потерпевший запрашивал 1,2 миллиона рублей.
Снижение выплаты более чем в два раза связано с уровнем дохода Москвина, который после инцидента потерял работу и уже длительное время не может устроиться на новую.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что один из свидетелей по этому делу в ходе первого допроса сообщил, что у Москвина имелся при себе тепловизор. Однако в суде товарищ стрелка от этого заявления отказался.