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Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

Адвокат полицейского, стрелявшего в человека, оспаривает решение суда

27 февраля 2023, 09:16
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени суд рассмотрит апелляцию полицейского, подстрелившего человека

Источник «Нашего города» сообщает, что адвокат Павла Москвина подал апелляцию на решение суда об ограничении свободы на 6 месяцев для своего подзащитного. Также известно, что вместо запрошенных 1,2 млн рублей экс-полицейский должен выплатить пострадавшему 450 тысяч.
Сюжет
Тюмень
«Адвокат сказал, что уже подал апелляционную жалобу. Но, после ознакомления с протоколом заседаний, он подаст еще и дополнения», — сообщает источник.

Сам же Москвин продолжает отрицать свою причастность к преступлению. Он ссылается на то, что его карабин был заряжен пулей, тогда как в мозге подсудимого остались осколки, что сигнализирует о попадании снаряда-дроби.

Однако ранее суд признал бывшего полицейского виновным и назначил Павлу Москвину наказание в виде ограничения свободы на 6 месяцев. Также он обязан выплатить пострадавшему 450 тысяч рублей, хотя изначально потерпевший запрашивал 1,2 миллиона рублей.

Снижение выплаты более чем в два раза связано с уровнем дохода Москвина, который после инцидента потерял работу и уже длительное время не может устроиться на новую.

Экс-полицейский, стрелявший в человека, отрицает свою причастность к преступлению
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Ранее «Наш город» сообщал о том, что один из свидетелей по этому делу в ходе первого допроса сообщил, что у Москвина имелся при себе тепловизор. Однако в суде товарищ стрелка от этого заявления отказался.

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