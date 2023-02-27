10 тюменцев погибли по вине екатеринбуржца

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц) и части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере). В настоящий момент дело направлено в Ленинский районный суд.