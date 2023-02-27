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10 тюменцев погибли по вине екатеринбуржца

27 февраля 2023, 10:09
Фото: 1MI

Екатеринбуржца осудят за контрафактный алкоголь, от которого погибли 10 тюменцев

Жителя Екатеринбурга осудят за сбыт контрафактного алкоголя, из-за которого погибли 10 тюменцев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.
Сюжет
Суд

По версии следствия, с августа 2021 по январь 2022 года мужчина поставил в Тюменскую область 100 коробок алкоголя, содержащего метиловый спирт. В результате употребления некачественной продукции в регионе скончались 10 человек. Товар перевозился с привлечением водителей, которые не знали о преступном умысле обвиняемого.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (хранение в целях сбыта и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они совершены группой лиц по предварительному сговору, повлекшие по неосторожности смерть более двух лиц) и части 5 статьи 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа немаркированной алкогольной продукции, совершенные в крупном размере). В настоящий момент дело направлено в Ленинский районный суд.

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, два продавца и три поставщика контрафактного алкоголя на сегодняшний день уже выслушали обвинительные приговоры.

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#Суд#Опасные продукты#Уголовное дело#Новости#Тюменская область#Вера Романескул
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