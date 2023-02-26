В Тюменской области остановили пьяную многодетную мать за рулем автомобиля

Posted Сегодня, 04:51
Published Сегодня, 04:51
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Updated Сегодня, 04:53
Как выяснилось, прав у водительницы нет. На нее составлен административный материал.
Еще одну «бесправницу» поймали сотрудники ГИБДД под Заводоуковском, на 122-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. 18-летнюю тюменку привлекли в административной ответственности.
В целом за сутки на дорогах Тюменской области инспекторы ДПС поймали более 20 пьяных водителей.
Ранее «Наш Город» писал, что вечером в пятницу в Тюмени задержали 36-летнего нетрезвого водителя Lada. Когда его остановили, из бардачка авто он достал гранату.