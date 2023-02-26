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Published Сегодня, 04:51

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Updated Сегодня, 04:53

В Тюменской области остановили пьяную многодетную мать за рулем автомобиля

26 февраля 2023, 04:51
Фото: ГИБДД

В Тюменской области остановили пьяную мать четверых детей за рулем автомобиля

Пьяную мать четверых детей за рулем ЗАЗ Chance остановили накануне вечером инспекторы ДПС в ялуторовском селе Зиново. 28-летняя девушка ехала с местной дискотеки домой — в клубе она пила пиво.
Сюжет
Тюмень

Как выяснилось, прав у водительницы нет. На нее составлен административный материал.

Еще одну «бесправницу» поймали сотрудники ГИБДД под Заводоуковском, на 122-м километре федеральной трассы Тюмень — Омск. 18-летнюю тюменку привлекли в административной ответственности.

В целом за сутки на дорогах Тюменской области инспекторы ДПС поймали более 20 пьяных водителей.

Ранее «Наш Город» писал, что вечером в пятницу в Тюмени задержали 36-летнего нетрезвого водителя Lada. Когда его остановили, из бардачка авто он достал гранату.

 

В Тюмени на Пермякова задержали пьяного водителя с гранатой
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюменцы#Дороги#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Водители#Нетрезвые водители#Тюмень#Тюменская область
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