В Тюмени пропал 68-летний мужчина

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени менее чем за сутки нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Девочка ушла вечером 18 февраля из дома и после 23:00 перестала отвечать на телефонные звонки родителей. Утром выяснилось, что ребенок был в гостях.