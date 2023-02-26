nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 04:28

Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:30

Updated Сегодня, 04:30

В Тюмени пропал 68-летний мужчина

26 февраля 2023, 04:28
Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области

В Тюмени пропал 68-летний пенсионер

В Тюмени ищут пропавшего сутки назад 68-летнего пенсионера Владимира Гончарова. Пожилой мужчина ушел из дома в неизвестном направлении 25 февраля. На связь с родными он не выходит.
Сюжет
Тюмень

Когда его видели в последний раз, он был одет куртку синего цвета, брюки черного цвета, шапку серого цвета, на ногах черные ботинки. Рост 1,75 метра, телосложение худощавое, волосы русые с проседью, глаза карие.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Гончарова, просят звонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени менее чем за сутки нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Девочка ушла вечером 18 февраля из дома и после 23:00 перестала отвечать на телефонные звонки родителей. Утром выяснилось, что ребенок был в гостях.

«Была в гостях»: В Тюмени нашли пропавшую накануне 14-летнюю школьницу
Узнать подробнее
#Общество#Новости тюмени#Пропавшие#Поиск#Поиск человека#Тюмень#Тюменская область#Валентина Бурнашева
Подпишитесь
Подростка арестовали за попытку теракта в Тобольске
Вчера, 13:11
Тюменцы сняли на видео «НЛО». Оказалось, что это звезда
Вчера, 11:13
Глава СК Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за ЧП в тюменском автобусе
Вчера, 10:14
У самолета рейса Новый Уренгой – Тюмень отказал генератор
Вчера, 09:57
В Тюмени в здании нефтесервисной компании откроют новый детский сад
Вчера, 08:28
В центре Тюмени построят новый бассейн. Он расположится на пятом этаже
Вчера, 07:53