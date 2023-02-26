В Тюмени пропал 68-летний мужчина

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
Когда его видели в последний раз, он был одет куртку синего цвета, брюки черного цвета, шапку серого цвета, на ногах черные ботинки. Рост 1,75 метра, телосложение худощавое, волосы русые с проседью, глаза карие.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Владимира Гончарова, просят звонить по телефонам 8 800 700-54-52 или 112.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени менее чем за сутки нашли пропавшую 14-летнюю школьницу. Девочка ушла вечером 18 февраля из дома и после 23:00 перестала отвечать на телефонные звонки родителей. Утром выяснилось, что ребенок был в гостях.