В Тюмени мошенники звонят горожанам с номеров Следственного комитета

Силовики предупреждают тюменцев о том, что ни в телефонном разговоре, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета и не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.