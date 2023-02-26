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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Тюмени мошенники звонят горожанам с номеров Следственного комитета

26 февраля 2023, 11:26
Фото: 1MI

В Тюмени мошенники научились звонить с реальных номеров силовиков

В Тюмени мошенники, представляясь сотрудниками Следственного комитета, похищают денежные средства со счетов жителей региона и банковских карт.
Сюжет
Тюмень

Аферисты сообщают доверчивым тюменцам, что от якобы от банка им поступило обращение по факту оформления кредита мошенниками. В случае отказа «следователям» в предоставлении необходимых им данных, граждане будут привлечены к уголовной ответственности.

«С помощью специального программного обеспечения происходит подмена номера абонента на реальные служебные номера сотрудников Следственного комитета». — пояснили «Нашему Городу» в СК РФ по Тюменской области.

Силовики предупреждают тюменцев о том, что ни в телефонном разговоре, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета и не требуют по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области за последний год более чем на 8% увеличилось число мошеннических преступлений. В минувшем году жертвами мошенников стали порядка 4 доверчивых тюменцев, около 3,5 тысяч — телефонных и интернет-мошенников.

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#Валентина Бурнашева#Мошенники#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Следственный комитет#Мошенничество#Тюменцы#Происшествия#Кража денег#Тюменская область
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