Тюменцам рассказали, что нужно есть весной

Если по неизвестной причине начали трескаться губы, то скорее всего, в организме дефицит железа. Помогут продукты, богатые железом (мясо и субпродукты, пивные дрожжи, зародыши пшеницы, яичные желтки, устрицы, сушеные фрукты, зеленые овощи), и те, которые помогают ему усваиваться, — все цитрусовые, печень, мясо, гречневая крупа, куриные яйца, зелень, любая капуста и сладкий перец.