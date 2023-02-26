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Posted Сегодня, 10:42

Published Сегодня, 10:42

Modified Сегодня, 10:44

Updated Сегодня, 10:44

Тюменцам рассказали, что нужно есть весной

26 февраля 2023, 10:42
Фото: 1MI

Тюменцам рассказали, как избежать вирусов и авитаминоза с приходом весны

Жителям Тюменской области рассказали, что нужно делать для того, чтобы избежать авитаминоза. По словам медиков, главные правила борьбы с дефицитом витаминов — сбалансированное питание, режим дня и прогулки на свежем воздухе.
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Тюмень

Врачи отмечают, что нехватка витаминов, микроэлементов и аминокислот можно легко восполнить, если вовремя их выявить. К примеру, причиной сухой кожи является дефицит кислот омега-3, витаминов А и D. Восполнить нехватку полезных веществ в организме помимо витаминных комплексов помогут авокадо, кунжутное масло, жирная морская рыба, семена льна.

Витамин А можно получить из всех овощей и фруктов желтого, оранжевого и красного цветов, шпината, листового салата, D — из молока, мяса, сливочного масла и яичного желтка.

Если по неизвестной причине начали трескаться губы, то скорее всего, в организме дефицит железа. Помогут продукты, богатые железом (мясо и субпродукты, пивные дрожжи, зародыши пшеницы, яичные желтки, устрицы, сушеные фрукты, зеленые овощи), и те, которые помогают ему усваиваться, — все цитрусовые, печень, мясо, гречневая крупа, куриные яйца, зелень, любая капуста и сладкий перец.

При этом важно помнить, что важно еще правильно готовить блюда — на пару или в духовом шкафу.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала января цены на овощи и фрукты в среднем увеличились на 12%. Свежие огурцы подорожали более чем на 30 рублей, репчатый лук — на 9 рублей.

В тюменских магазинах выросли цены на масло, мясо и огурцы
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#Валентина Бурнашева#Тюмень#Общество#Новости тюмени#Здоровье#Овощи#Фрукты#Витамины#Тюменцы#Тюменская область
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