Тюменцам рассказали, что нужно есть весной

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:44
Updated Сегодня, 10:44
Врачи отмечают, что нехватка витаминов, микроэлементов и аминокислот можно легко восполнить, если вовремя их выявить. К примеру, причиной сухой кожи является дефицит кислот омега-3, витаминов А и D. Восполнить нехватку полезных веществ в организме помимо витаминных комплексов помогут авокадо, кунжутное масло, жирная морская рыба, семена льна.
Витамин А можно получить из всех овощей и фруктов желтого, оранжевого и красного цветов, шпината, листового салата, D — из молока, мяса, сливочного масла и яичного желтка.
Если по неизвестной причине начали трескаться губы, то скорее всего, в организме дефицит железа. Помогут продукты, богатые железом (мясо и субпродукты, пивные дрожжи, зародыши пшеницы, яичные желтки, устрицы, сушеные фрукты, зеленые овощи), и те, которые помогают ему усваиваться, — все цитрусовые, печень, мясо, гречневая крупа, куриные яйца, зелень, любая капуста и сладкий перец.
При этом важно помнить, что важно еще правильно готовить блюда — на пару или в духовом шкафу.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с начала января цены на овощи и фрукты в среднем увеличились на 12%. Свежие огурцы подорожали более чем на 30 рублей, репчатый лук — на 9 рублей.