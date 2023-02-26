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Posted Вчера, 12:03

Published Вчера, 12:03

Modified Сегодня, 20:48

Updated Сегодня, 20:48

Тюменский Медгород получил сертификат и безопасности от Росздравнадзора

26 февраля 2023, 12:03
Фото: сайт правительства Тюменской области
С 2019 года тюменский Медгород непрерывно внедряет систему менеджмента качества в деятельность учреждения. В декабре 2022 года его специалисты успешно прошли внешнюю оценку экспертами Национального института качества, что подтверждает выданный медорганизации сертификат.

В пресс-службе правительства Тюменской области пояснили, что сначала внешнюю оценку прошла амбулаторно-поликлиническая служба Медгорода — поликлиника, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, центр женского здоровья и клинико-диагностическая лаборатория. 

Эксперты провели анализ региональных и внутриучрежденческих локально-нормативных актов, оценили уровень знаний, умений и навыков работников, интервьюировали пациентов и посетителей об уровне удовлетворенности получаемыми медицинскими услугами.

Клинико-диагностическая лаборатория на сегодня является первой сертифицированной лабораторией в Тюменской области, а всего в России успешно прошли эту процедуру только три лаборатории.

Всего в 2022 году на базе клинико-диагностической лаборатории Медгорода выполнено более 547 тысяч лабораторных исследований. Количество обследованных пациентов составило 130 тысяч человек.

Независимые эксперты отметили также сплоченность коллектива Медгорода, доброжелательное отношение к пациентам, а также дали краткие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы учреждения.

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