Тюменский Медгород получил сертификат и безопасности от Росздравнадзора

Posted Вчера, 12:03
Published Вчера, 12:03
Modified Сегодня, 20:48
Updated Сегодня, 20:48
В пресс-службе правительства Тюменской области пояснили, что сначала внешнюю оценку прошла амбулаторно-поликлиническая служба Медгорода — поликлиника, отделение ультразвуковой и функциональной диагностики, рентгенологическое отделение, центр женского здоровья и клинико-диагностическая лаборатория.
Эксперты провели анализ региональных и внутриучрежденческих локально-нормативных актов, оценили уровень знаний, умений и навыков работников, интервьюировали пациентов и посетителей об уровне удовлетворенности получаемыми медицинскими услугами.
Клинико-диагностическая лаборатория на сегодня является первой сертифицированной лабораторией в Тюменской области, а всего в России успешно прошли эту процедуру только три лаборатории.
Всего в 2022 году на базе клинико-диагностической лаборатории Медгорода выполнено более 547 тысяч лабораторных исследований. Количество обследованных пациентов составило 130 тысяч человек.
Независимые эксперты отметили также сплоченность коллектива Медгорода, доброжелательное отношение к пациентам, а также дали краткие рекомендации по дальнейшему совершенствованию работы учреждения.