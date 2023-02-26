Тюменские инспекторы ГИБДД контролируют безопасность на федеральных трассах

Posted Вчера, 13:14
Published Вчера, 13:14
Modified Сегодня, 20:42
Updated Сегодня, 20:42
Водителей автоинспекторы предупреждают об опасных участках на трассах и необходимости выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Особенно много участков дорожного ремонта на федеральной дороге Тюмень — Омск.
В ГИБДД обеспокоены увеличением ДТП с летальным исходом на федеральных автодорогах. По радиостанциям гражданского диапазона водителей призывают совершать меньше опасных маневров в пути, связанных с выездом на встречную полосу и обгоном.
В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры