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Posted Вчера, 13:14

Published Вчера, 13:14

Modified Сегодня, 20:42

Updated Сегодня, 20:42

Тюменские инспекторы ГИБДД контролируют безопасность на федеральных трассах

26 февраля 2023, 13:14
Фото: ГИБДД Тюменской области
Сотрудники ГИБДД в Тюменской области взяли под особый контроль федеральные автодороги. В первую очередь проверки идут на участках, где идет реконструкция дорог и дорожный ремонт, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Водителей автоинспекторы предупреждают об опасных участках на трассах и необходимости выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий. Особенно много участков дорожного ремонта на федеральной дороге Тюмень — Омск. 

В ГИБДД обеспокоены увеличением ДТП с летальным исходом на федеральных автодорогах. По радиостанциям гражданского диапазона водителей призывают совершать меньше опасных маневров в пути, связанных с выездом на встречную полосу и обгоном. 

В Тюменской области регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на дорогах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры

 

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