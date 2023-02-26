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Posted Сегодня, 09:52

Published Сегодня, 09:52

Modified Сегодня, 09:55

Updated Сегодня, 09:55

Тюменская компания разработает ПО для передачи данных на территории России

26 февраля 2023, 09:52
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Ялуторовске производят цифровые системы видеонаблюдения

Специалисты ялуторовской компании «НПП „Центр технологических объединений“ разработают программное обеспечение для передачи и хранения информации. Об этом сообщил председатель НПП Дмитрий Путилов.
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Тюмень

Разработку ПО специалисты планируют завершить к марту этого года, после чего брендировать новый продукт.

В настоящее время компания производит видеокамеры и оборудование автоматизированного управления для ЖКХ и энергетического комплекса. В эту работу инвесторами вложено порядка 15 миллионов рублей.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил, что ялуторовское предприятие «Центр технологических объединений» является хорошим примером грамотного использования инвестиций.

Ранее «Наш Город» писал, что у российских инвесторов за последний год значительно увеличился интерес к объектам Тюменской области. Это обусловлено выигрышным географическим положением региона и запасами полезных ископаемых.

#Валентина Бурнашева#Инвестиции#Программное обеспечение#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область
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