Штормовой ветер надвигается на Тюменскую область

Снегопады и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Тюменской области в предпоследний день зимы, 27 февраля. Об этом жителей предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».