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Posted Сегодня, 08:57

Published Сегодня, 08:57

Modified Сегодня, 08:57

Updated Сегодня, 08:57

Штормовой ветер надвигается на Тюменскую область

26 февраля 2023, 08:57
Фото: 1MI

Снегопады и штормовой ветер ожидаются в Тюменской области

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируются в Тюменской области в предпоследний день зимы, 27 февраля. Об этом жителей предупредили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на филиал ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС».

Согласно информации, на юге области ожидаются осадки. В Уватском районе пройдут снегопады. Также не исключены гололед и ветер, порывы которого будут достигать 21 метра в секунду.

Из-за погоды увеличится вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на системах электроснабжения, обрывом линий электропередачи, падением деревьев и дорожно-транспортными происшествиями. Также возможны задержки авиарейсов.

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#Вера Романескул#Погода#МЧС#Новости#Тюменская область
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