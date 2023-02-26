Штормовой ветер надвигается на Тюменскую область

Posted Сегодня, 08:57
Published Сегодня, 08:57
Modified Сегодня, 08:57
Updated Сегодня, 08:57
Согласно информации, на юге области ожидаются осадки. В Уватском районе пройдут снегопады. Также не исключены гололед и ветер, порывы которого будут достигать 21 метра в секунду.
Из-за погоды увеличится вероятность возникновения ЧС, связанных с авариями на системах электроснабжения, обрывом линий электропередачи, падением деревьев и дорожно-транспортными происшествиями. Также возможны задержки авиарейсов.