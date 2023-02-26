Сегодня вечером в Заречном микрорайоне произошло ДТП: есть пострадавшие

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 15:51
Updated Сегодня, 15:51
На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Информации о точном количестве пострадавших и виновниках происшествия пока нет.
Комментарии от ГИБДД ожидаются.
В ближайшие часы водителям не рекомендуется ехать по улице Дружбы в сторону центра города в связи с блокированием перекрёстка в правом ряду.
Ранее «Наш город» писал, что в День Защитника Отечества произошло смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате погибли два человека: пожилой пассажир и 36-летний водитель, который скончался в больнице.