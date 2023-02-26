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Posted Сегодня, 14:34

Published Сегодня, 14:34

Modified Сегодня, 15:51

Updated Сегодня, 15:51

Сегодня вечером в Заречном микрорайоне произошло ДТП: есть пострадавшие

26 февраля 2023, 14:34
Фото: 1MI

В Тюмени в районе улиц Дружбы и Ветеранов Труда случилась автомобильная авария

Вечером, 26 февраля, в районе улиц Дружбы и Ветеранов Труда произошло ДТП: столкнулись две иномарки. Это стало причиной часовой пробки.
Сюжет
ДТП

На место прибыли врачи скорой помощи и сотрудники ДПС. Информации о точном количестве пострадавших и виновниках происшествия пока нет.

Комментарии от ГИБДД ожидаются.

В ближайшие часы водителям не рекомендуется ехать по улице Дружбы в сторону центра города в связи с  блокированием перекрёстка в правом ряду.

Ранее «Наш город» писал, что в День Защитника Отечества произошло смертельное ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень. В результате погибли два человека: пожилой пассажир и 36-летний водитель, который скончался в больнице.

В ДТП на трассе Екатеринбург — Тюмень погибли два человека, еще двое пострадали
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#Елена Чебоксарова#ДТП#Жертвы ДТП#Авто#Автомобилисты#Водители#Безопасность на дорогах#Правонарушения#Общество#Происшествия#Видео
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