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Published Сегодня, 07:30

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Updated Сегодня, 08:04

Рейс из Еревана в Тюмень задержали на два часа по техническим причинам

26 февраля 2023, 07:30
Фото: 1MI

Рейс из Еревана в Тюмень задержали на два часа

Более чем на два часа был задержан сегодня в аэропорту Рощино вылет самолета из Тюмени в Ереван. Прилет в областную столицу воздушного судна из Еревана также задержан на два часа — до 18:45.
Сюжет
Тюмень

В аэропорту Рощино «Нашему Городу» пояснили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета.

Кроме того, на два часа отложен вылет из Тюмени самолета в Москву. Вместо 18:00 борт отправится в столицу России в 20:15.

Ранее «Наш Город» писал, что у самолета, вылетевшего 24 февраля из Нового Уренгоя в Тюмени отказал из генераторов. Командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Сургуте.

У самолета рейса Новый Уренгой – Тюмень отказал генератор
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Самолет#Задержка рейса#Тюмень#Тюменская область
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