Рейс из Еревана в Тюмень задержали на два часа по техническим причинам

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
В аэропорту Рощино «Нашему Городу» пояснили, что причиной задержки стало позднее прибытие самолета.
Кроме того, на два часа отложен вылет из Тюмени самолета в Москву. Вместо 18:00 борт отправится в столицу России в 20:15.
Ранее «Наш Город» писал, что у самолета, вылетевшего 24 февраля из Нового Уренгоя в Тюмени отказал из генераторов. Командир воздушного судна принял решение уйти на запасной аэродром в Сургуте.