Рейс из Еревана в Тюмень задержали на два часа по техническим причинам

Рейс из Еревана в Тюмень задержали на два часа

Более чем на два часа был задержан сегодня в аэропорту Рощино вылет самолета из Тюмени в Ереван. Прилет в областную столицу воздушного судна из Еревана также задержан на два часа — до 18:45.

Сюжет Тюмень