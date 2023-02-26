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Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:23

Updated Сегодня, 08:23

Путевки в Турцию подорожают на 15%

26 февраля 2023, 08:21
Фото: 1MI

Стоимость путевок из Тюмени в Турцию вырастет на 15%

Цены на туры из Тюмени в Турцию в этом году вырастут в цене до 15%. По сравнению с прошлым годом рост стоимости путевок составит 20-40%. Такой прогноз делают туроператоры.
Сюжет
Тюмень

По словам специалистов, причиной подорожания станет второй этап акции раннего бронирования, из-за которого наиболее появится дефицит дешевых туров.

Помимо этого, на удорожание может повлиять случившееся в Турции землетрясение. По словам экспертов туристической отрасли, это никак не повлияет на турпоток по данному направлению, поскольку курортные города не пострадали. Однако, имеется вероятность того, что турецкие компании захотят пересмотреть условия уже заключенных с российскими туроператорами договоров, пишет РБК Тюмень.

Ранее «Наш Город» писал, что с 30 марта из тюменского Рощино начнут летать самолеты в Стамбул. Полеты будут выполнять по четвергам. Время в пути составит чуть более пяти часов. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч рублей.

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#Валентина Бурнашева#Турция#Общество#Новости тюмени#Отпуск#Путешествия#Туристы#Туристические путевки#Туристические фирмы#Тюмень#Тюменская область
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