Путевки в Турцию подорожают на 15%

Помимо этого, на удорожание может повлиять случившееся в Турции землетрясение. По словам экспертов туристической отрасли, это никак не повлияет на турпоток по данному направлению, поскольку курортные города не пострадали. Однако, имеется вероятность того, что турецкие компании захотят пересмотреть условия уже заключенных с российскими туроператорами договоров, пишет РБК Тюмень.