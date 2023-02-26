Путевки в Турцию подорожают на 15%

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
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Updated Сегодня, 08:23
По словам специалистов, причиной подорожания станет второй этап акции раннего бронирования, из-за которого наиболее появится дефицит дешевых туров.
Помимо этого, на удорожание может повлиять случившееся в Турции землетрясение. По словам экспертов туристической отрасли, это никак не повлияет на турпоток по данному направлению, поскольку курортные города не пострадали. Однако, имеется вероятность того, что турецкие компании захотят пересмотреть условия уже заключенных с российскими туроператорами договоров, пишет РБК Тюмень.
Ранее «Наш Город» писал, что с 30 марта из тюменского Рощино начнут летать самолеты в Стамбул. Полеты будут выполнять по четвергам. Время в пути составит чуть более пяти часов. Стоимость авиабилетов — от 17 тысяч рублей.