Путепровод через Транссиб в Ялуторовске строят с опережением графика и скоро закончат

Posted Сегодня, 15:05
Published Сегодня, 15:05
Modified Сегодня, 17:52
Updated Сегодня, 17:52
По поводу строительства путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль губернатор отметил, что проект, вероятно, будет готов уже в первом месяце лета, возможно даже, ко дню города, хотя, в соответствии с контрактом, завершение строительства было намечено на сентябрь 2023 года. Напомним, что День города в Ялуторовске отмечают 25 июня.
В настоящее время работы по устройству пятнадцати опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен закончены. Перенос сетей электроснабжения и связи продолжается. Ожидается завершение строительства развязки, которая обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.
Ранее «Наш город» сообщал, что ремонт путепровода в районе Плеханово проведут в четыре этапа, начиная с конца апреля текущего года.