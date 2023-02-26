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Posted Сегодня, 15:05

Published Сегодня, 15:05

Modified Сегодня, 17:52

Updated Сегодня, 17:52

Путепровод через Транссиб в Ялуторовске строят с опережением графика и скоро закончат

26 февраля 2023, 15:05
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Глава Тюменской области проинспектировал строительство путеперовода в Ялуторовске

Александр Моор 26 февраля работал в Ялуторовске. В ходе посещения города в его планы входили осмотр места работ под строительство ЖК для семей с тремя и более детьми в границах улиц Комсомольская — Анисимовская и оценка строительства путепровода, сообщили в инфоцентре правительства региона.
Сюжет
Тюмень

По поводу строительства путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль губернатор отметил, что проект, вероятно, будет готов уже в первом месяце лета, возможно даже, ко дню города, хотя, в соответствии с контрактом, завершение строительства было намечено на сентябрь 2023 года. Напомним, что День города в Ялуторовске отмечают 25 июня.

В настоящее время работы по устройству пятнадцати опор, металлических лестничных сходов и подпорных стен закончены. Перенос сетей электроснабжения и связи продолжается. Ожидается завершение строительства развязки, которая обеспечит непрерывное транспортное сообщение между двумя частями города.

Ранее «Наш город» сообщал, что ремонт путепровода в районе Плеханово проведут в четыре этапа, начиная с конца апреля текущего года.

 

Начальник ГУС ТО поделился планами по ремонту Плехановского моста
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#Елена Чебоксарова#Путепровод#Тюмень#Моор#Александр Моор#Губернатор#Ялуторовск
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