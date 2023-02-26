Путепровод через Транссиб в Ялуторовске строят с опережением графика и скоро закончат

По поводу строительства путепровода через Транссибирскую железнодорожную магистраль губернатор отметил, что проект, вероятно, будет готов уже в первом месяце лета, возможно даже, ко дню города, хотя, в соответствии с контрактом, завершение строительства было намечено на сентябрь 2023 года. Напомним, что День города в Ялуторовске отмечают 25 июня.