Музыкальная группа из тюменского села победила в шоу на ТНТ

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 06:05
Updated Сегодня, 06:05
Песню ребят «Девушка с секретом» в оригинальной аранжировке исполнил Супер Жорик (Михаил Галустян).
Финалистов определяли по итогам в двух туров. В финале вышли солист группы «Апельсиновые мальчики» Денис Иванов (Чебоксары) и тюменская группа «Tourtass». Далее члены жюри выбрали победителя. Тюменским музыкантам, а по совместительству электрикам заводы Сибур за победу вручили денежный приз — 300 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени Ирина Гайдамак стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ. Перед жюри Ирина исполнила песню «Обожаю куролесить», которая была в честь юбилейного Дня рождения.