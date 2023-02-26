Музыкальная группа из тюменского села победила в шоу на ТНТ

Финалистов определяли по итогам в двух туров. В финале вышли солист группы «Апельсиновые мальчики» Денис Иванов (Чебоксары) и тюменская группа «Tourtass». Далее члены жюри выбрали победителя. Тюменским музыкантам, а по совместительству электрикам заводы Сибур за победу вручили денежный приз — 300 тысяч рублей.