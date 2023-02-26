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Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Музыкальная группа из тюменского села победила в шоу на ТНТ

26 февраля 2023, 05:26
Фото: ЧС Тобольск

Электрики из Тобольска победили в музыкальном шоу на ТНТ

Музыкальная группа «Tourtass» из села Туртас Уватского района одержала победу в музыкальном ток-шоу «Конфетка». Эфир передачи состоялся на телеканале ТНТ 25 февраля.
Сюжет
Тюмень

Песню ребят «Девушка с секретом» в оригинальной аранжировке исполнил Супер Жорик (Михаил Галустян).

Финалистов определяли по итогам в двух туров. В финале вышли солист группы «Апельсиновые мальчики» Денис Иванов (Чебоксары) и тюменская группа «Tourtass». Далее члены жюри выбрали победителя. Тюменским музыкантам, а по совместительству электрикам заводы Сибур  за победу вручили денежный приз — 300 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что жительница Тюмени Ирина Гайдамак стала участницей шоу «Конфетка» на ТНТ. Перед жюри Ирина исполнила песню «Обожаю куролесить», которая была в честь юбилейного Дня рождения.

Тюменка стала участницей нового музыкального шоу на ТНТ
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Шоу#ТНТ#Музыканты#Тюмень#Тобольск#Тюменская область
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