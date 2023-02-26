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Published Сегодня, 06:23

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Массовая авария с «перевертышем» произошла на тюменской объездной. Видео

26 февраля 2023, 06:23
Фото: ЧС Тюмень

Два человека пострадали в массовой аварии с «перевертышем» на тюменской объездной

Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем в Тюмени на улице Закалужской, 9. На объездной дороге столкнулись три автомобиля Toyota, Kia и Hyundai.
Сюжет
Тюмень

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, один из водителей нарушил правила очередности проезда. В результате удара один из авто перевернулся на крышу. У двух других машин — значительные повреждения передней и боковой частей.

На месте ЧП работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. В результате ДТП травмы получили два человека — женщина 1971 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Медики зафиксировали у них ушибы, травмы головы и носа.

В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в одном из тюменских сел инспекторы ГИБДД поймали за рулем автомобиля нетрезвую мать четверых детей. Женщина возвращалась домой из клуба.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#ДТП#Авария#Водители#Безопасность на дорогах#ГИБДД#Тюменская область#Видео
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