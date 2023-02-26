Массовая авария с «перевертышем» произошла на тюменской объездной. Видео

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, один из водителей нарушил правила очередности проезда. В результате удара один из авто перевернулся на крышу. У двух других машин — значительные повреждения передней и боковой частей.
На месте ЧП работали сотрудники МЧС и врачи скорой помощи. В результате ДТП травмы получили два человека — женщина 1971 года рождения и мужчина 1987 года рождения. Медики зафиксировали у них ушибы, травмы головы и носа.
В настоящее время обстоятельства произошедшей аварии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером в одном из тюменских сел инспекторы ГИБДД поймали за рулем автомобиля нетрезвую мать четверых детей. Женщина возвращалась домой из клуба.